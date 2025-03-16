El Papa: "Estoy atravesando un momento de prueba y me uno a los tantos hermanos frágiles"

El papa Francisco afirmó este domingo que está "atravesando un momento de prueba" y añadió: "me uno a los tantos hermanos y hermanas enfermos: frágiles, en este momento, como yo", en el texto del ángelus enviado desde el hospital Gemelli, donde se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero por problemas respiratorios.

"Nuestro físico está débil, pero, incluso así, nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros, en la fe, señales luminosas de esperanza",, escribió el papa, según el texto difundido por el Vaticano al igual que en las pasadas semanas en las que no se ha celebrado el rezo del ángelus.

Y añadió: " ¡Cuánta luz brilla, en este sentido, en los hospitales y en los centros de asistencia! ¡Cuánta atención amorosa ilumina las habitaciones, los pasillos, los ambulatorios, los lugares donde se prestan los servicios más humildes!"

E invitó a los fieles a unirse a él "en las alabanzas al Señor, que nunca nos abandona y que en los momentos de dolor nos pone al lado a personas que reflejan un rayo de su amor".

El papa también agradeció las oraciones por su salud y a quienes le asisten "con tanta dedicación".

Las condiciones clínicas del papa Francisco, ingresado desde hace 31 días, se mantienen estables y continúa gradualmente su mejoría, pero aún necesitará seguir en el hospital por un tiempo indeterminado.

Después de 72 horas sin parte médico y sólo con algunos detalles proporcionados por fuentes vaticanas, el Vaticano difundió este sábado un breve comunicado en el que se explicó que "las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables, confirmando la evolución destacada en la última semana".

Asimismo se informó "de que la terapia de oxígeno de alto flujo continúa, reduciendo progresivamente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva durante la noche".

No obstante, añade el parte médico, "el Santo Padre aún requiere tratamiento médico hospitalario, fisioterapia motora y respiratoria" pero, indicaron, "estos tratamientos muestra mejoras adicionales y graduales".

