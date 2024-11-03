El papa Francisco asegura que continúan rezando por las víctimas de Valencia

El papa Francisco aseguró este domingo 3 de noviembre que sigue las oraciones por las víctimas de la DANA en Valencia, España, cuya tragedia cobró la vida de 210 personas hasta la fecha.

“Continuamos rezando por Valencia y otros pueblos de España que sufren tanto en estos días”, dijo el pontífice ante los cientos de fieles que se reunieron en la plaza de San Pedro del Vaticano, a quienes les pidió que se planteen qué pueden hacer por Valencia.

Es la tercera ocasión en la que el papa envía su solidaridad a los afectados por las inundaciones, después de que el viernes, tras el Ángelus por el día de los Difuntos, les expresara su cercanía e instara a rezar “por la población de la península ibérica, especialmente de la comunidad valenciana”, dijo.

Un día antes, Francisco envió un mensaje en un vídeo al obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Javier Argüello, en el que expuso que está rezando por ellos y que “Dios los bendiga”.

Suspendidas las clases

Hasta la fecha, se mantiene la suspensión de clases y actividades en algunas oficinas estatales y habilitaron albergues temporales que proveen alojamiento, comida y medicamentos a quienes quedaron a la deriva.

Las instituciones de transporte, a su vez, anuncian periódicamente las rutas y vías disponibles, ya que más de un centenar de carreteras, autopistas y avenidas siguen cerradas.

