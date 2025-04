El papa Francisco en una entrevista realizada en el 2024 habló sobre el uso del dinero y el peligro de hacerlo un fin de sí mismo.

El Santo Padre dio un consejo a las personas que usan su dinero de forma indebida y habló de las consecuencias de "no saber" utilizar tus ganancias: "El diablo entra por tu bolsillo".

"El dinero es un instrumento que si lo sabes usar bien, si lo ganas bien, te engrandece, sino trae pobreza personal".

El Sumo Pontífice era un fuerte crítico del uso desmedido del dinero y ha sentenciado duramente la cultura del consumismo que plantea el sistema capitalista. Es por eso que en reiteradas ocasiones aseguró que el dinero funciona como una herramienta para ayudar a los demás, y no como una meta en sí misma. "El diablo entra por el bolsillo para que no lo uses bien”.

"En cambio, el dinero, si lo usás bien y lo ganás bien, te engrandece. Usar bien no quiere decir que des todo lo que tenés, pero que edifiques tu familia, que vayas creando un buen ambiente, y que ayudes a los demás".

Advirtió sobre las consecuencias de enarbolar el valor del dinero. La obsesión por la riqueza, según él, puede llevar a actos de corrupción que corrompan la vida de una persona.

