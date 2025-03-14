El papa Francisco pasó otra noche tranquila, informó el Vaticano

Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Se espera un nuevo parte médico

Por María Briceño

Foto: agencia
El papa Francisco pasó una noche tranquila y este viernes se espera un nuevo parte médico cuando se cumplen 29 días de hospitalización en el Gemelli de Roma por problemas respiratorios.

Las condiciones de salud de Francisco son estables "dentro de un cuadro complejo" y continúa requiriendo por el día de altos flujos de oxígeno con cánulas nasales, mientras que de noche utiliza la ventilación mecánica no invasiva, es decir, la máscara, según han explicado fuentes vaticanas.

Debido a la estabilidad, los médicos han decidido comunicar el parte sobre la salud del pontífice en días alternos.

Este viernes, se celebrará en la capilla Clementina del palacio pontificio una misa oficiada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, para pedir por la salud de Francisco y a la que acudirán los embajadores acreditados ante la Santa Sede.

Ayer jueves Francisco celebró sus doce años de pontificado con los sanitarios del hospital que le llevaron por sorpresa una tarta con velas para celebrar el aniversario de la ‘fumata blanca’ que anunció al mundo el 13 de febrero de 2013 su elección como pontífice, el primero latinoamericano de la historia.

Esta pequeña "fiesta" tuvo lugar por la tarde en el apartamento privado que los papas tienen en el décimo piso de este hospital.

Francisco, de 88 años de edad, permanece hospitalizado desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios y, aunque ha sufrido varias crisis, actualmente experimenta una "mejoría" y una "buena" respuesta a la terapia.

El pontífice dedica las jornadas a fisioterapia respiratoria y motora y esta semana ha seguido por televisión los ejercicios espirituales que la Curia Romana lleva a cabo por la Cuaresma en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Por el momento no se puede prever cuándo saldrá del hospital. "La situación es de estable y se requiere tiempo para que un cuerpo de 88 años se recupere", subrayaron las fuentes.

Esta ya es la estancia más larga de Bergoglio en el hospital, tras igualar los 28 días de Juan Pablo II en 1994 por una operación en la cadera. En 1981, el papa y santo polaco permaneció 55 días por un citomegalovirus.

Noticia al Día/Información de EFE

