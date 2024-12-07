El Papa Francisco sufrió un golpe en el rostro: el hematoma en su cara y la explicación del Vaticano

El Papa Francisco sufrió “una contusión” que le provocó el hematoma en el rostro con el que apareció en los diferentes actos y ceremonias que tenía previstos este sábado, informó el Vaticano.

El hematoma del pontífice es “consecuencia de una contusión” sufrida el vienes por la mañana, cuando “se golpeó la barbilla con la mesilla de noche”, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El Papa celebró este sábado en la basílica de San Pedro su décimo consistorio, en el que nombró a 21 nuevos cardenales, y apareció con este vistoso moretón a un lado derecho de la cara.

Francisco elevó este sábado al rango de cardenales a 21 prelados de los cinco continentes, con una importante presencia latinoamericana, reflejo de su interés por las periferias en una Iglesia cada vez más globalizada.

Con este “consistorio ordinario”, el décimo desde su elección en 2013, el papa argentino, que cumplirá 88 años en pocos días, sigue consolidando su legado y moldeando a su imagen el colegio de cardenales que llegado el momento deberá designar a su sucesor.

El moretón, grande y visible, pudo verse a un costado de la pera de Francisco durante una ceremonia que se hizo este sábado en el Vaticano. https://t.co/n77sXMa0Uz pic.twitter.com/2vZB0XGGDJ — Clarín (@clarincom) December 7, 2024

