El Papa nombra a una mujer "gobernadora" del Vaticano

El Papa Francisco ha nombrado a una mujer, la monja Raffaella Petrini, como "gobernadora" del Vaticano, cargo en el que tomará el relevo del cardenal español Fernando Vérgez Alzaga a partir del próximo 1 de marzo, anunció este sábado el Vaticano.

Petrini, una monja franciscana de 56 años, ocupará la presidencia de la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano, el principal cargo en la administración civil de este territorio, tras ser la "mano derecha" de Vérgez durante años.

El Papa ya había anunciado en una entrevista hace unas semanas el nombramiento a Petrini, que también será presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Francisco busca con esta elección lograr mayor igualdad dentro de la Iglesia, después de que a principios de enero también nombrase a una mujer, Simona Brambilla, como la primera prefecta al frente del Dicasterio para la Vida Consagrada.

Petrini, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Libre Internacional Guido Carli y doctora por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, ocupaba el cargo de secretaria general de la Gobernación desde 2022 y ahora sucederá al cardenal Vergéz Alzaga, que el 1 de marzo cumplirá 80 años.

En una audiencia en enero pasado, el papa aseguró que hay que eliminar la mentalidad "clerical y machista" en la Curia, el gobierno de la Iglesia católica, y que "las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres". Recordó que se critica "que no hay suficientes monjas en puestos de responsabilidad, en las diócesis, en la Curia y en las universidades" y admitió que "es verdad".

"Gracias a Dios las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres. Es así… porque tienen esa capacidad de hacer cosas, las mujeres y las monjas. También he oído a obispos decir: quisiera nombrar monjas en algunos cargos de la diócesis, pero sus superiores no las dejan ir. No, por favor, dejadlas ir",

Noticia al Día/Información de EFE