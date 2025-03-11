Sábado 20 de septiembre de 2025
El Papa pasa una noche tranquila tras una nueva mejora en sus condiciones clínicas

Los médicos decidieron levantar el pronóstico reservado

Por María Briceño

El Papa pasa una noche tranquila tras una nueva mejora en sus condiciones clínicas
El papa Francisco. Foto: Archivo/EFE
El papa Francisco pasó una noche tranquila y se despertó en torno a las 8.00 de la mañana, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano, después de que en el último parte médico se comunicase una nueva mejora en sus condiciones clínicas y los médicos levantarán el pronóstico reservado.

«Las condiciones clínicas del Santo Padre siguen siendo estables. Las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado más, como confirman los exámenes de la sangre y la buena respuesta a la terapia farmacológica», se lee en el último parte médico del lunes por la tarde.

Por eso, los médicos decidieron levantar el pronóstico reservado, lo que quiere decir, según fuentes vaticanas, que el pontífice argentino «no está en inminente peligro por la infección» respiratoria y la neumonía bilateral por la que fue ingresado el 14 de febrero.

No obstante, apuntan, su situación «sigue siendo compleja» y su equipo médico se mantiene cauto.

El papa continuará este martes su reposo en el apartamento privado de la décima planta del Gemelli, mientras se ejercita con fisioterapia motora y respiratoria. Por el día, recibe altos flujos de oxígeno con cánulas nasales y por la noche usa la ventilación mecánica, con una máscara.

Y volverá a seguir en vídeo los ejercicios espirituales de la Curia Romana por la Cuaresma en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Lee también: Papa Francisco presenta mejoría consolidada: Vaticano

Noticia al Día/Información de EFE

