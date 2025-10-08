Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

"Hoy, junto con el obispo (de El Paso) Mark Seitz y miembros de la comunidad de inmigrantes, Hope Border se ha reunido con el papa León y le ha entregado mensajes y un vídeo de quienes temen las deportaciones masivas de Trump", informó en X Dylan Corbett, director ejecutivo de la organización

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a miembros de la organización Hope Border, que trabaja por la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México, y les aseguró que "la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia", según los asistentes.

"Hoy, junto con el obispo (de El Paso) Mark Seitz y miembros de la comunidad de inmigrantes, Hope Border se ha reunido con el papa León y le ha entregado mensajes y un vídeo de quienes temen las deportaciones masivas de Trump", informó en X Dylan Corbett, director ejecutivo de la organización.

En la cuenta en X se asegura que el Papa estadounidense y peruano comentó durante la reunión: "La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros".

Hace unos días, León XIV fue preguntado por los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su labor en favor de los inmigrantes, lo que provoco algunas críticas por parte de los obispos conservadores, ya que el senador demócrata defiende el derecho al aborto.

León XIV pidió respeto a todas las partes y luego añadió: "Quien dice estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente pro-vida. Quien dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si es pro-vida".

Noticia al Día / EFE

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 6 octubre de 2025 en el Horóscopo…
Principal

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

La Fiscalía pide 15 años de prisión para el principal acusado, Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien activó el gatillo del arma que no se disparó y por eso fue un atentado fallido
Tecnología

Google desplegó su modo IA en 50 países

Este despliegue masivo marca la experiencia de búsqueda asistida por inteligencia artificial más potente de la compañía, redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con la información online
Al Dia

Los chamos de ahora prefieren casarse después de los 30

La juventud se enfrenta a decisiones cruciales sobre su futuro, y el matrimonio es uno de los temas más debatidos.

