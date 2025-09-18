Jueves 18 de septiembre de 2025
El Papa se niega a tener un avatar y se preocupa por el desarrollo "increíble" de la IA

"Alguien me pidió recientemente autorización para crear una versión artificial de mí, de modo que cualquiera pudiera entrar a un sitio web y tener una audiencia personal con ‘el papa’, y este papa creado por inteligencia artificial les daría respuestas a sus preguntas. Yo dije: ‘No voy a autorizar eso'", declaró el papa en una larga entrevista.

Por Andrea Guerrero

Foto, vatican NEWS
El papa León XIV reveló que se ha negado a tener un avatar creado con inteligencia artificial (IA) y afirmó que, aunque no está en contra de esta tecnología, le preocupa que se esté desarrollando a un "ritmo increíble".

Esta es la primera que da desde el inicio de su pontificado, que ha sido publicada en el libro ‘León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI’.

El pontífice remarcó que "si hay alguien que no debería ser representado por un avatar, me parece, es el papa", aunque aclaró de inmediato que no está "en absoluto en contra de la inteligencia artificial".

"En el mundo de la medicina, han sucedido grandes cosas gracias a la IA, y también en otros campos. Sin embargo, hay un peligro en esto, porque terminas creando un mundo falso y entonces te preguntas: ¿qué es la verdad?", sostuvo.

León XIV agregó que el desarrollo de la IA, "que está ocurriendo a un ritmo increíble, es también preocupante" y que "la iglesia tiene que alzar la voz" si se pierde de vista "el valor de la humanidad" y se piensa "que el mundo digital es lo más importante".

"Nuestra vida humana tiene sentido no por la inteligencia artificial, sino por los seres humanos y el encuentro, por estar unos con otros, por crear relaciones y por descubrir en esas relaciones humanas también la presencia de Dios", enfatizó.

La posición de la Iglesia católica ante la IA

El pontífice consideró, en ese sentido, que "va a ser muy difícil descubrir la presencia de Dios en la IA" y también de valores como el respeto mutuo, la importancia de la familia, la igualdad, y "de vivir y trabajar juntos en paz".

"Esos son valores que surgen de una comprensión real del maravilloso regalo que Dios nos dio como seres humanos. Si la Iglesia no alza la voz, o si alguien no lo hace, aunque la Iglesia ciertamente debe ser una de las voces aquí, el peligro es que el mundo digital siga su propio camino y nos convirtamos en peones, o seamos dejados de lado", alertó.

El papa también consideró "muy destructivo" que muchas personas estén consumiendo ‘fake news" (noticias falsas), que se difunden con gran profusión por diferentes medios en la actualidad.

"Algo está pasando ahí. La gente quiere creer en conspiraciones, la gente quiere buscar todas estas cosas falsas, y eso es muy destructivo", comentó.

El libro con la entrevista, que ha sido realizada por la periodista Elise Anna Allen, salió a la venta este jueves en las librerías de Perú, donde el pontífice desarrolló más de veinte años de su trayectoria pastoral y cuya nacionalidad también posee, mientras que en España estará disponible desde el martes 23 de septiembre, editado por Debate.

