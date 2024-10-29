Viernes 15 de agosto de 2025
Internacionales

El partido de Lula entra en conflicto tras la derrota en las municipales

Políticos del Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por el presidente brasileño, Lula da Silva, se enzarzaron ese lunes…

Por Andrea Guerrero

El partido de Lula entra en conflicto tras la derrota en las municipales
Políticos del Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por el presidente brasileño, Lula da Silva, se enzarzaron ese lunes en un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad por los malos resultados de la izquierda en las elecciones municipales del domingo.

El ministro de Relaciones Institucionales y militante del PT, Alexandre Padilha, afirmó que el partido debía hacer una «evaluación profunda» tras la derrota de la izquierda en varias ciudades, entre ellas São Paulo, la mayor urbe de Brasil con 12 millones de habitantes.

«El PT es el campeón nacional de las elecciones presidenciales, pero en mi opinión no salió aún de la zona de descenso en la que entró en 2016 en las municipales», declaró ante los periodistas, al salir de una reunión con Lula.

Los comentarios no sentaron bien a la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, quien respondió en redes sociales que el pobre resultado se debió a la «ofensiva de la extrema derecha» y al hecho de tener un Gobierno apoyado por una coalición de facciones de distintas ideologías a las que hay que contentar.

«Ofender al partido, haciendo gracias, y minimizar nuestro esfuerzo nacional no contribuye a alterar esa correlación de fuerzas», escribió la diputada, que comanda el partido desde 2017.

El choque entre los dos políticos, ambos próximos a Lula, sacó a relucir las tensiones existentes en la formación, que logró aumentar el número de regidores, pero se quedó lejos de las expectativas.

Con 252 alcaldes, se colocó en novena posición por número de elegidos en una lista liderada por facciones de derecha y centroderecha.

El Partido Liberal del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) se situó en quinta posición con 517 alcaldes, más del doble que la formación de Lula, pero también por debajo de las metas que se había marcado.

El mayor varapalo para Lula fue en São Paulo, donde el izquierdista Guilherme Boulos fue derrotado con contundencia por el actual alcalde Ricardo Nunes, un político de centroderecha sin gran carisma que se llevó casi el 60 % de los votos.

Con todo, el mandatario telefoneó este lunes a Boulos y a otros candidatos para felicitarlos por su actuación, según Padilha.

Noticia al Día / EFE

