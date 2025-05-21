El Pentágono acepta el avión de lujo que Qatar quiere regalar a Trump

El Pentágono ha dicho que acepta el Boeing 747 que Qatar ha regalado a Estados Unidos para que Donald Trump lo use como avión presidencial, sustituyendo al actual Air Force One.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha dicho en un comunicado que el Ministerio de Defensa de EEUU va a “trabajar para asegurar las medidas de seguridad adecuadas” de forma que el avión qatarí pueda ser empleado por el presidente para sus desplazamientos. Después de la polémica en torno al aparato regalado por el Gobierno de Qatar al estadounidense, Parnell ha aclarado que el avión ha sido aceptado “de acuerdo con todas las normas y reglamentos federales” de EEUU.
El presidente Trump ya había afirmado la semana pasada que aceptaría el avión en una publicación en su red social Truth Social: “Así que el hecho de que el Departamento de Defensa reciba un REGALO GRATUITO de un avión 747 para reemplazar temporalmente al Air Force One, de 40 años de antigüedad, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que paguemos el máximo precio por el avión”, escribió.
El regalo no sólo ha molestado a los rivales políticos de Trump sino a miembros de su propio partido y a destacados personajes del entorno ultra que rodea al presidente, conocido como MAGA (por las siglas de su lema, Make America Great Again), que han criticado que aceptar un regalo de un Estado como Qatar no va en línea con su política de “América Primero”.
Por su parte, Qatar había informado de que la entrega de un avión por parte de su Ministerio de Defensa al Departamento de Defensa de EEUU estaba siendo estudiada por los equipos legales de ambos antes de adoptar una decisión definitiva.
