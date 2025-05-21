Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

El Pentágono acepta el avión de lujo que Qatar quiere regalar a Trump

Será utilizado como Air Force One

Por María Briceño

El Pentágono acepta el avión de lujo que Qatar quiere regalar a Trump
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Pentágono ha dicho que acepta el Boeing 747 que Qatar ha regalado a Estados Unidos para que Donald Trump lo use como avión presidencial, sustituyendo al actual Air Force One.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha dicho en un comunicado que el Ministerio de Defensa de EEUU va a “trabajar para asegurar las medidas de seguridad adecuadas” de forma que el avión qatarí pueda ser empleado por el presidente para sus desplazamientos. Después de la polémica en torno al aparato regalado por el Gobierno de Qatar al estadounidense, Parnell ha aclarado que el avión ha sido aceptado “de acuerdo con todas las normas y reglamentos federales” de EEUU.

El presidente Trump ya había afirmado la semana pasada que aceptaría el avión en una publicación en su red social Truth Social: “Así que el hecho de que el Departamento de Defensa reciba un REGALO GRATUITO de un avión 747 para reemplazar temporalmente al Air Force One, de 40 años de antigüedad, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que paguemos el máximo precio por el avión”, escribió.

El regalo no sólo ha molestado a los rivales políticos de Trump sino a miembros de su propio partido y a destacados personajes del entorno ultra que rodea al presidente, conocido como MAGA (por las siglas de su lema, Make America Great Again), que han criticado que aceptar un regalo de un Estado como Qatar no va en línea con su política de “América Primero”.

Por su parte, Qatar había informado de que la entrega de un avión por parte de su Ministerio de Defensa al Departamento de Defensa de EEUU estaba siendo estudiada por los equipos legales de ambos antes de adoptar una decisión definitiva.

Lee también: Donald Trump revoca las concesiones petroleras en Venezuela

Noticia al Día/Información de El Diario

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Noticias Relacionadas

Tecnología

Demandan a OpenAI y a Sam Altman por papel de ChatGPT en suicidio de adolescente en EEUU

Matt y Maria Raine presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California en San Francisco, en nombre de su hijo, Adam Raine, quien falleció en abril pasado, según informó su abogado Jay Edelson
Zulia

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

El anuncio fue hecho por el alcalde Gian Carlo Di Martino en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, luego de acompañar al homenaje al campeón mundial de boxeo Carlos Cañizales y a Betulio González, gloria del pugilismo venezolano.
Economía

Cae bono de 6700 en Patria: Conozca cuáles son los de la primera semana de septiembre

Según reportes difundidos en redes sociales y en el canal de Telegram Patria Digital, numerosos adultos mayores no habían recibido el pago habitual, el cual comenzó a ser depositado por el Ejecutivo nacional desde el pasado jueves
Zulia

Laureano Sánchez llevó la gaita al Tomorrowland y puso a bailar al mundo

Su estilo, que mezcla ritmos tradicionales como la gaita y el tambor urbano con estructuras electrónicas modernas, lo posicionó como finalista en el programa de talentos emergentes de la academia de Martin Garrix y JBL en 2024.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025