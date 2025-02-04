El Salvador acogerá en sus cárceles a migrantes de todas las nacionalidades deportadas de EEUU: Inclusive al Tren de Aragua 

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió este lunes con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Tras la reunión, Rubio anunció que ambos países habían alcanzado un acuerdo en el ámbito migratorio.

Indicó que El Salvador aceptó acoger a cualquier inmigrante irregular procedente de EE.UU. y también "se ofreció a albergar en sus cárceles a peligrosos criminales estadounidenses", incluyendo a aquellos que tienen ciudadanía estadounidense y mencionando también a los grupos delincuenciales MS-13 y Tren de Aragua.

Rubio también señaló que Bukele "ha accedido al acuerdo migratorio más inédito, extraordinario en todo el mundo".

Por su parte, el presidente salvadoreño afirmó que el nuevo acuerdo con EE.UU. constituye un caso único. "Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino que creo que con toda América Latina", señaló Bukele.

El mandatario aclaró que el acuerdo alcanzado en la etapa actual es superior a lo pactado en el 2019. Ese acuerdo, suspendido en el 2021 por la administración de Joe Biden, establecía que los deportados que solicitaran asilo en Estados Unidos esperarían su respuesta en otro país, en este caso El Salvador.

Durante la visita, ambas partes firmaron también un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en el ámbito de la energía nuclear civil. "Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a El Salvador en el desarrollo de energía nuclear", publicó Bukele en su cuenta de X.

Posterior al encuentro con el Presidente @nayibbukele, el Secretario de Estado de los Estados Unidos @SecRubio en conjunto con la @CancillerAleHT, han firmado un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación en el ámbito de la energía nuclear civil entre 🇸🇻 y 🇺🇸. pic.twitter.com/qrBuuI78O7 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) February 4, 2025

Noticia al Día / RT