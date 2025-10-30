Jueves 30 de octubre de 2025
Internacionales

El Salvador extendió su régimen de excepción

Se trata de la prórroga número 44, que "estará vigente por 30 días más, desde el próximo 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre".

Por Ernestina García

El Salvador extendió su régimen de excepción
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles 29 de octubre la ampliación del régimen de excepción contra las pandillas, medida que se encuentra en vigor desde marzo de 2022.

Se trata de la prórroga número 44, que "estará vigente por 30 días más, desde el próximo 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre".

Según la Asamblea, desde la puesta en marcha de la medida legal hasta este 28 de octubre, el país ha acumulado 1.046 días sin homicidios y ha logrado la captura de 89.875 "pandilleros".

Noticia al Día/RT

Temas:

