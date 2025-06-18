El senador Miguel Uribe sigue en estado grave y con pronóstico reservado

La Fundación Santa Fe publicó un nuevo parte médico la mañana de este miércoles 18 de junio, donde señalaron que el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, continúa en estado de máxima gravedad" y con pronóstico reservado.

El centro de salud precisó que sigue "bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico".

Recordemos que hace poco más de una semana el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en medio de un evento proselitista que se desarrollaba en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Por la gravedad de sus heridas fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde le realizaron el primer procedimiento neuroquirúrgico.

En el octavo parte médico, la Fundación Santa Fe reveló que al senador lo intervinieron y realizaron exámenes cerebrales, como complemento de la primera cirugía a la que se sometió.

