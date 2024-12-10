El sospechoso de matar a CEO de aseguradora es acusado de delitos de armas y falsificación

El sospechoso de matar al director ejecutivo de una aseguradora en Estados Unidos la semana pasada en Nueva York fue acusado este lunes en un juzgado de Pensilvania de cinco delitos relacionados con posesión de armas y falsificación.

Luigi Mangione, de 26 años, fue identificado y detenido este lunes en Pensilvania como sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y compareció por la tarde ante un juez, quien ordenó que quede en custodia sin posibilidad de fianza, según recogen medios estadounidenses.

Las autoridades de Pensilvania dieron una rueda de prensa posterior a la audiencia en la que indicaron que la investigación sigue abierta y esperan que a Mangione se le acuse de "homicidio" en las próximas horas.

Noticia al Día / EFE