El Vaticano difunde la primera foto del papa Francisco desde su hospitalización

El Vaticano difundió este domingo 16 de marzo, a través de sus redes sociales, la primera foto del papa Francisco desde su hospitalización.

"Esta mañana el Papa Francisco ha concelebrado la Santa Misa en hospital Gemelli. Primera foto compartida desde que comenzó ingreso hospitalario" explica el mensaje.

Cabe destacar que su estado de salud sigue estable y continúa con las terapias prescritas. El papa Francisco ingresó al hospital el pasado 14 de febrero, tras un episodio de bronquitis.

Después de esto, el mundo se ha unido en cadenas de oración para pedir por la salud del sumo pontífice, quien ya cuenta con 12 años como papa.

