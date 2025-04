El Vaticano permite que hombres homosexuales asistan al seminario en Italia

Durante años la iglesia católica ha sido cuestionada sobre que el sacerdocio es el refugio para los homosexuales, mientras que las relaciones sentimentales entre el mismo sexo eran rechazadas

El Vaticano ha aprobado nuevas directrices para Italia, según las cuales no se puede rechazar a un aspirante al seminario por el mero hecho de ser homosexual, siempre que permanezca célibe

Las directrices dicen que los directores de los seminarios deben considerar la orientación sexual solo como un aspecto de la personalidad del candidato.

Los lineamientos no modifican la doctrina de la Iglesia católica de que las “tendencias homosexuales” son “intrínsecamente desordenadas” y de que los hombres con tendencias homosexuales “profundamente arraigadas” no deben ser sacerdotes. Pero aclaran que si un candidato mantiene su castidad, la orientación sexual no debería descalificarlo para acceder al sacerdocio.

La Iglesia católica ha tenido dificultades durante años con la contradicción de que el sacerdocio ha sido durante mucho tiempo un refugio para los homosexuales, mientras que la doctrina de la Iglesia rechaza las relaciones entre personas del mismo sexo.

Es poco probable que los obispos de otros países donde se condena habitualmente la homosexualidad consideren lineamientos similares a los de los obispos italianos.

Las directrices —adoptadas por la Conferencia Episcopal Italiana en noviembre y aprobadas por la oficina del clero del Vaticano— entraron en vigor el jueves por un periodo de prueba de tres años. Abarcan diversos aspectos de los años que un candidato se forma en los seminarios, las escuelas que preparan a los hombres para el sacerdocio.

“Es la primera vez que veo en un documento aprobado por el Vaticano la insinuación de que el discernimiento sobre si un homosexual puede ingresar al seminario no puede determinarse simplemente por su orientación sexual”, dijo el sacerdote James Martin, un destacado partidario de que la Iglesia acoja mejor a los católicos homosexuales.

“Mi lectura de esto, y es solo mi lectura”, añadió el padre Martin, que reside en Nueva York, “es que si un hombre homosexual es capaz de llevar una vida emocionalmente sana, casta y célibe, puede ser considerado para su admisión en el seminario”.

