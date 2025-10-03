El venezolano Iván García entra en el prestigioso listado internacional The Best Chef

El chef venezolano y representante de El Bosque Bistro, ingresó al prestigioso listado internacional The Best Chef. El cocinero afirmó que este reconocimiento valora el esfuerzo, la creatividad y el arraigo, elementos que considera fundamentales en su desarrollo profesional.

"El reconocimiento es hacia el chef, reconocen el esfuerzo, la creatividad, el arraigo, creo que eso es un valor muy importante y que me ha identificado muy bien y ha sido un elemento importantísimo en mi crecimiento como cocinero".

García explicó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que el proceso de selección implica visitas del jurado, quienes evaluaron su restaurante al menos en un 20% antes de otorgar los votos correspondientes.

"Ellos te visitan y esas personas lo que hacen es ir a comer y esto hace que puedas acumular una cantidad de votos, y esto quiere decir que al menos el 20% de estos seleccionados para ser jurados fueron a comer en el restaurante y les gustó el trabajo que estamos haciendo", detalló.

Con más de diez años en la cocina, Iván García destacó su vínculo especial con la gastronomía venezolana y el papel de su espacio como un punto de integración y representación cultural: "En estos diez años he tenido evolución, mucho cariño por la cocina venezolana, ha sido un espacio por la integración importantísimo para nosotros y consolidarnos como un espacio no solo para comer venezolano, sino también para representar la cultura de nuestro país en el mundo".

