Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

El venezolano Iván García entra en el prestigioso listado internacional The Best Chef

García explicó que el proceso de selección implica visitas del jurado, quienes evaluaron su restaurante al menos en un 20% antes de otorgar los votos

Por María Briceño

Foto: RRSS/Ivan García
El chef venezolano y representante de El Bosque Bistro, ingresó al prestigioso listado internacional The Best Chef. El cocinero afirmó que este reconocimiento valora el esfuerzo, la creatividad y el arraigo, elementos que considera fundamentales en su desarrollo profesional.

"El reconocimiento es hacia el chef, reconocen el esfuerzo, la creatividad, el arraigo, creo que eso es un valor muy importante y que me ha identificado muy bien y ha sido un elemento importantísimo en mi crecimiento como cocinero".

García explicó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que el proceso de selección implica visitas del jurado, quienes evaluaron su restaurante al menos en un 20% antes de otorgar los votos correspondientes.

"Ellos te visitan y esas personas lo que hacen es ir a comer y esto hace que puedas acumular una cantidad de votos, y esto quiere decir que al menos el 20% de estos seleccionados para ser jurados fueron a comer en el restaurante y les gustó el trabajo que estamos haciendo", detalló.

Con más de diez años en la cocina, Iván García destacó su vínculo especial con la gastronomía venezolana y el papel de su espacio como un punto de integración y representación cultural: "En estos diez años he tenido evolución, mucho cariño por la cocina venezolana, ha sido un espacio por la integración importantísimo para nosotros y consolidarnos como un espacio no solo para comer venezolano, sino también para representar la cultura de nuestro país en el mundo".

Lee también: Venezolano es reconocido como el "Mejor Chef de Hamburguesas Gourmet" en España

Noticia al Día/Con información de Unión Radio

