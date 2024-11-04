Elecciones de EE. UU.: aumenta la tensión entre migrantes en frontera norte de México

A medida que las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan, la frontera norte de México experimenta tensiones y reacciones diversas por parte de migrantes, autoridades y comunidades locales, ante la incertidumbre por los cambios en las políticas migratorias que pueda establecer la nueva administración.

A decir del pastor Francisco González, director del albergue Vida, en la fronteriza Ciudad Juárez, los comicios del 5 de noviembre han generado incertidumbre y expectativas entre quienes buscan cruzar hacia territorio estadounidense.

“Ahora sí, más preocupación porque realmente digo, tenían un poquito la esperanza de que no fuera a ser así. Pero ahorita, por el discurso, pues realmente esto les da a ellos pocas posibilidades realmente de poder tener un estatus legal en Estados Unidos” afirmó González.

Según fuentes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo de migrantes hacia la frontera norte continúa en aumento debido a factores como la violencia, la pobreza y los desastres naturales en los países de origen.

Asimismo, el posible endurecimiento de las políticas migratorias tras las elecciones en Estados Unidos de este martes 5 de noviembre, donde se enfrentan el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, ha aumentado la incertidumbre entre los migrantes.

Trump ha prometido que, si gana la presidencia, echará abajo el programa de parole humanitario (puesto en marcha por la actual administración a beneficio de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos) así como la aplicación CBP One para solicitar asilo.

En Ciudad Juárez, los migrantes que se encuentran esperando su cita de CBP One son los que viven con más incertidumbre, ante los posibles cambios políticos en el vecino país.

Josie Ver, migrante de Venezuela, expresó su “preocupación”, “desesperanza” y “duda” debido a que no saben qué pasará con las decisiones migratorias de la nueva administración estadounidense y ven amenazada su esperanza de llegar a Estados Unidos.

“Nosotros llegamos acá con un propósito, y bueno, esperando lo podamos cumplir, y bueno, que nos pueda salir la cita antes de las elecciones, que es el propósito de cada uno de nosotros que llegamos acá, pero si no, confiar en Dios, y veremos quién gana para ver qué va a suceder realmente” dijo.

Las reacciones también se han extendido a los migrantes locales, quienes viven en constante contacto con el flujo migratorio.

Mercedes Guadalupe Girón, originaria del estado de Chiapas y quien ha estado migrando rumbo a los Estados Unidos, comentó a EFE el temor de que vuelva al poder el expresidente Donald Trump (2017-2021) y les quite la oportunidad de solicitar asilo político.

“Nosotros aquí estamos en el trámite de la cita del CBP One. Pero pues también tenemos el temor a ello de que si él llega a ganar, pues la vaya a quitar. Porque si se da cuenta, o sea, está entrando gente por la cita. Y si él la quita, pues ahí acaba el beneficio. Nosotros ya no tendríamos la opción de entrar a Estados Unidos“ dijo Mercedes.

Con el conteo de votos en Estados Unidos a pocos días de iniciar, el ambiente en la frontera continúa marcado por la ansiedad y la esperanza, con miles de personas pendientes de los resultados y el futuro incierto que estos puedan traer.

Ciudad Juárez se ha convertido en un punto neurálgico para los migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos, especialmente tras la reactivación de políticas que dificultan el acceso al país vecino.

