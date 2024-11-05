Elecciones EEUU: Más de 75 millones de estadounidenses han ejercido su derecho al voto por anticipado

Se estima que cerca de 75 millones de estadounidenses ya han emitido su voto por adelantado, estas cifras corresponden al sábado 2 de noviembre, previo a los comicios del martes 5. Esta cantidad representa más del 48 % del número total emitido en las elecciones presidenciales de 2020, cuando votaron 154,6 millones de personas.

Las últimas encuestas realizadas dan un empate técnico entre la candidata demócrata a las presidenciales, Kamala Harris, y su contrincante republicano, Donald Trump, lo que augura un reñido desenlace.

Como dato importante se tiene que estos nuevos comicios muestran cómo la manera de votar de los estadounidenses está cambiando. La opción del voto anticipado (tanto por correo, como en persona), que se hizo más popular durante la pandemia, muestra que los votantes ya no están esperando al día de las elecciones, sino que son muchos los que prefieren emitir su voto o por correo o votando de manera anticipada en un centro de votación.

La propia Kamala Harris dijo este domingo 3 de noviembre que votó anticipadamente. "De hecho, acabo de rellenar mi papeleta por correo", declaró a periodistas en el estado clave de Míchigan. Añadió que la papeleta está "en camino a California".

Por su parte, en Georgia -uno de los estados clave para estas elecciones-, más de 4 millones ya han votado, lo que marca casi el 80 % de la participación total del estado en 2020, según el rastreador de votación anticipada del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Mientras que en otros estados en disputa, como Arizona y Carolina del Norte, aproximadamente la mitad de los votantes ya han ejercido su derecho al voto.

Si bien aún no se conocen los candidatos elegidos por los votantes anticipados, los datos sobre quiénes emitieron esos votos brindan pistas. Según un análisis de NBC News, Pensilvania ha visto un aumento de nuevas mujeres registradas como demócratas, mientras que Arizona ha visto un aumento de la participación de hombres registrados como republicanos.

Donald Trump ha animado en esta ocasión a hacer uso del voto anticipado, después de haberlo desanimado en las anteriores con alegaciones infundadas de que el voto por correo propiciaba el fraude. "El destino de nuestra nación está en vuestras manos. El martes, tienen que ponerse en pie", dijo Trump en su primer mitin del día en Pensilvania, donde volvió a agitar el fantasma del fraude electoral. Y tildó de "encuesta falsa" una que le daba la victoria a Harris en Iowa, tradicional bastión republicano.

Empate en las encuestas



Una nueva encuesta de NBC News revela que la vicepresidenta y el expresidente están prácticamente empatados a nivel nacional, entre los votantes registrados. En los sondeos en los que se tuvieron en cuenta a otros candidatos de terceros partidos, el 47 % apoya a Trump y el 46 % a Harris. En las encuestas que solo tienen en cuenta a los dos candidatos principales, Harris y Trump están empatados con un 49 % cada uno.

No obstante, la última encuesta nacional de ABC News/Ipsos muestra que la vicepresidenta Harris tiene una estrecha ventaja sobre el magnate republicano, con un 49 % frente a un 46 % de apoyo a Trump. Con los resultados de la nueva encuesta incorporada, el último promedio de encuestas nacionales de CNN Poll of Polls revela que el 48 % de los votantes en todo el país respaldan a Harris y el 47 % apoyan a Trump, sin cambios con respecto al promedio anterior.

La encuesta final del New York Times/Siena realizada el domingo señaló algunos cambios en los estados clave en disputa, pero los resultados de los siete "estados bisagra" o "estados pendulares" se mantienen dentro del margen de error.

