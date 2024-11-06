Elecciones en EEUU: Trump 111 votos electorales y Harris lleva 38 (270 para ganar)

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aventaja a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, por 111 delegados frente a 38, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Trump se acaba de adjudicar el estado de Arkansas, cuyos centros de votación cerraron a las 19:30 hora local (01:30 GMT), según las proyecciones de los principales medios.

El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Kamala Harris (D) Donald Trump (R) Alabama (9) 0 9 Alaska (3) Arizona (11) Arkansas (6) 0 6 California (54) Carolina del Norte (16) Carolina del Sur (9) 0 9 Colorado (10) Connecticut (7) 7 0 Dakota del Norte (3) Dakota del Sur (3) Delaware (3) Distrito de Columbia (3) 3 0 Florida (30) 0 30 Georgia (16) Hawái (4) Idaho (4) Illinois (19) Indiana (11) 0 11 Iowa (6) Kansas (6) Kentucky (8) 0 8 Luisiana (8) Maine (4) Maryland (10) 10 0 Massachusetts (11) 11 0 Míchigan (15) Minnesota (10) Misisipí (6) 0 6 Misuri (10) 0 10 Montana (4) Nebraska (5) Nevada (6) Nuevo Hampshire (4) Nueva Jersey (14) Nuevo México (5) Nueva York (28) Ohio (17) Oklahoma (7) 0 7 Oregón (8) Pensilvania (19) Rhode Island (4) 4 0 Tennessee (11) 0 11 Texas (40) Utah (6) Vermont (3) 3 0 Virginia (13) Virginia Occidental (4) 0 4 Washington (12) Wisconsin (10) Wyoming (3) TOTAL (538) 38 111

Noticia al Día / EFE