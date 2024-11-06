Elecciones en EEUU: Trump 210 y Harris 112 votos electorales (270 para ganar)

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aventaja a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, por 210 delegados frente a 112, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Trump se acaba de adjudicar los 6 compromisarios de Iowa.

El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Kamala Harris (D) Donald Trump (R) Alabama (9) 0 9 Alaska (3) Arizona (11) Arkansas (6) 0 6 California (54) Carolina del Norte (16) Carolina del Sur (9) 0 9 Colorado (10) 10 0 Connecticut (7) 7 0 Dakota del Norte (3) 0 3 Dakota del Sur (3) 0 3 Delaware (3) 3 0 Distrito de Columbia (3) 3 0 Florida (30) 0 30 Georgia (16) Hawái (4) Idaho (4) Illinois (19) 19 0 Indiana (11) 0 11 Iowa (6) 0 6 Kansas (6) 0 6 Kentucky (8) 0 8 Luisiana (8) 0 8 Maine (4) Maryland (10) 10 0 Massachusetts (11) 11 0 Míchigan (15) Minnesota (10) Misisipí (6) 0 6 Misuri (10) 0 10 Montana (4) 0 4 Nebraska (5) 0 3 Nevada (6) Nuevo Hampshire (4) Nueva Jersey (14) 14 0 Nuevo México (5) Nueva York (28) 28 0 Ohio (17) 0 17 Oklahoma (7) 0 7 Oregón (8) Pensilvania (19) Rhode Island (4) 4 0 Tennessee (11) 0 11 Texas (40) 0 40 Utah (6) 0 6 Vermont (3) 3 0 Virginia (13) Virginia Occidental (4) 0 4 Washington (12) Wisconsin (10) Wyoming (3) 0 3 TOTAL (538) 112 210

Noticia al Día / EFE