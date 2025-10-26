Domingo 26 de octubre de 2025
Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

La votación decidirá la composición de la mitad de la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado

Por Christian Coronel

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei
El presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta a un momento crucial. Este domingo, el país llevará a cabo unas elecciones legislativas que se han convertido en un punto de inflexión significativo para su administración, especialmente tras las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien vinculó el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina con el éxito electoral de Milei.

“Si no gana, nos vamos”, afirmó Trump durante una reciente reunión con Milei en la Casa Blanca, describiendo la votación del domingo como “una elección muy importante que todo el mundo está observando”.

El reciente apoyo de Trump ha tenido efectos mixtos. A pesar de que el anuncio de un canje de divisas por 20.000 millones de dólares detuvo temporalmente la caída de la moneda local, el peso ha seguido depreciándose, y muchos argentinos han criticado los comentarios de Trump como una injerencia en los asuntos internos del país.

El gobierno ha intentado tranquilizar a la población asegurando que Trump no se retiraría si el partido de Milei no triunfaba en las elecciones, pero la verdadera reacción de los votantes solo se conocerá al cierre de las urnas este domingo por la noche.

Las elecciones intermedias suelen pasar desapercibidas a nivel internacional, pero esta vez se consideran cruciales para el futuro de un experimento económico que atrae la atención más allá de las fronteras argentinas.

La votación decidirá la composición de la mitad de la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado. Milei necesita un respaldo legislativo sólido para implementar su agenda.

Un resultado desfavorable para La Libertad Avanza (saliendo victorioso Fuerza Patria) complicaría la aprobación de leyes en el Congreso y generaría incertidumbre en los mercados financieros sobre su estabilidad política. Esto podría llevar a algunos inversores internacionales a dudar en invertir en el país, afectando negativamente sus perspectivas económicas.

Noticia al Día / New York Times

