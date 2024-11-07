Elon Musk adquiere tres mansiones en Austin para crear un complejo familiar donde vivirán sus 11 hijos y exesposas

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha decidido invertir en bienes raíces, sorprendiendo a pocos con su reciente adquisición de tres mansiones en Austin, Texas.⁠

Según el New York Times, Musk estaría intentando construir un tipo de complejo familiar para sus hijos y sus madres, con el fin de que todos vivan en propiedades contiguas.⁠

Uno de los inmuebles adquiridos es una mansión de 14,400 pies cuadrados que recuerda a una villa toscana. Detrás de esta propiedad se encuentra otra mansión de seis dormitorios, que Musk también ayudó a comprar. En total, la inversión en ambas propiedades ascendió a aproximadamente 35 millones de dólares.

