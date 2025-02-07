Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Elon Musk revisará también los gastos del Pentágono

Según un análisis de la cadena CNN, la mitad de los gastos discrecionales del presupuesto federal para 2024 se destinan a programas de Defensa

Por Andrea Guerrero

Elon Musk revisará también los gastos del Pentágono
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El magnate Elon Musk se encargará también de llevar a cabo una revisión profunda de los gastos del Pentágono dentro de sus funciones como encargado del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El Pentágono, el Departamento de Educación… Prácticamente todo. Vamos a pasar por todo», respondió el republicano al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

En una aparente referencia a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que está siendo desmantelada tras una revisión de Musk, Trump afirmó que el nuevo Gobierno se encontró una «situación horrible» y que probablemente «el 97 % de la gente ha sido despedida».

«Le he ordenado que vaya a investigar Educación, que revise el Pentágono, que es el Ejército. Lamentablemente encontraremos algunas cosas bastante malas, pero no creo que proporcionalmente vayamos a ver algo como lo que acabamos de ver», añadió.

Según un análisis de la cadena CNN, la mitad de los gastos discrecionales del presupuesto federal para 2024 se destinan a programas de Defensa.

Musk, el hombre más rico del mundo, ordenó desmantelar la Usaid, la mayor agencia humanitaria del planeta, lo que pone en peligro programas que salvan vidas a millones de personas en todo el mundo, según denuncian organizaciones de la sociedad civil.

El diario The New York Times apunta que la práctica totalidad de sus 10.000 empleados serán eliminados y solo quedará un pequeño grupo de 290 trabajadores.

El Gobierno de Trump sostiene que la Usaid es ineficiente, que subvenciona innecesarios programas de igualdad y sostenibilidad en el mundo y que sus trabajadores se «insubordinaron» ante la orden de suspender la ayuda humanitaria.

Musk ha sido criticado por la oposición demócrata debido al enorme poder que está adquiriendo en la nueva Administración y la opacidad con la que opera su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Corazón Zuliano: La alianza entre la Gobernación del Zulia y el Centro Clínico La Sagrada Familia para atender a 80 pacientes cardiológicos

Corazón Zuliano: La alianza entre la Gobernación del Zulia y el Centro Clínico La Sagrada Familia para atender a 80 pacientes cardiológicos

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Zulia

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Se encuentra desaparecido desde el día martes 19 de agosto
Entretenimiento

Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar celebrarán 50 años de El Sistema junto a Coldplay en Londres a partir del 22-Ago hasta el 8-Sep

Dudamel describió esta colaboración como el punto culminante de medio siglo de trabajo, destacando la importancia de compartir escenario con Coldplay, una banda que —según él— refleja los mismos ideales de El Sistema: la música como fuerza de cambio social
Internacionales

Álvaro Uribe recibe la boleta de libertad y convoca de inmediato a un primer acto público

"Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia", escribió Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, en su cuenta de X.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025