Empiezan a abrir los centros de votación en EEUU para elegir entre Harris y Trump

Los primeros centros de votación en Estados Unidos abrieron este martes a las 05.00 hora local (10.00 GMT) para dar comienzo a una jornada histórica en la que el país elegirá entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump.

Los primeros en poder acudir a las urnas fueron los vecinos de Vermont, donde los centros de votación abren entre las 05.00 hora local (10.00 GMT) y las 10.00 (15.00 GMT).

Noticia en desarrollo