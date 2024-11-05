Empiezan a cerrar los centros de votación en EEUU

Los primeros centros de votación en EE.UU. empezaron a cerrar a las 18:00 en la hora del este (23:00 GMT) en los estados de Indiana (en 80 condados) y Kentucky (en 79 condados).

A las 19:00 en la hora del este (00:00 GMT) se cerrarán en Georgia, Indiana (excepto 80 condados), Kentucky (a excepción de 79 condados), Carolina del Sur, Vermont, Virginia y Florida, según los medios locales.

El cierre de urnas en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental tendrá lugar a las 19:30 hora local (00:30 GMT). Los resultados de las elecciones generales en Ohio y Virginia Occidental podrían decidir el control del Senado.

A las 20:00 en la hora del este (01:00 GMT) terminará la votación en Alabama, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida (en condados ubicados en la zona horaria central), Illinois, Kansas (todos los condados excepto cuatro del oeste), Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan (todos los condados excepto cuatro), Misisipi, Misuri, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte (a excepción de ocho condados), Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur (las urnas cerrarán a las 20:00 hora local), Tennessee y Texas (en la mayor parte del estado, salvo en tres condados del oeste).

Media hora después, a las 20:30 en la hora del este (01:30 GMT), se cerrarán las urnas en el estado de Arkansas.

A las 21:00 hora local (02:00 GMT) terminará la votación en los estados de Arizona, Colorado, Iowa, Kansas (en cuatro condados del oeste), Luisiana, Míchigan (en cuatro condados) Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte (en ocho condados), Dakota del Sur (las urnas se cierran a las 20:00 hora local), Texas (en tres condados del oeste), Wisconsin y Wyoming.

A las 22:00 en la hora del este (03:00 GMT) cerrarán los centros de votación en Idaho (los que se encuentran en la parte sur del estado), Montana, Nevada (uno ubicado en el ayuntamiento en West Wendover cierra a las 21:00 hora local) y Utah.

A las 23:00 en la hora del este (04:00 GMT) cerrarán las urnas en California, Oregón (los colegios electorales del condado de Malheur cierran a las 22:00 hora local), Idaho y Washington.

Hawái y Alaska serán los últimos estados donde se cerrarán los centros de votación, a las 00:00 en la hora del este (05:00 GMT), a excepción de la ciudad de Adak. En esta localidad situada en Aleutianas Occidentales, en Alaska, las urnas cerrarán a las 01:00 del miércoles en la hora del este (06:00 GMT).

Noticia al Día / RT