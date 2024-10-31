En Bolivia partidarios de Evo Morales bloquean las carreteras

Las calles de Cochabamba, Bolivia, están bloqueadas con neumáticos y piedras. Los partidarios del expresidente Evo Morales se manifiestan y exigen la dimisión de su antiguo aliado, el actual presidente Luis Arce, en un contexto de escasez de combustible y subida de los precios de los alimentos.

Las protestas, en demanda de que se exonere al expresidente de las acusaciones penales que pesan sobre él, se extienden ya por 18 días. Según el presidente Luis Arce, se han registrado alrededor de 70 heridos en las últimas semanas, la mayoría policías.

Noticia al Día/France24