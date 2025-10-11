Encuentran muerto a famoso inversor de criptomonedas en Kiev

En Kiev, la capital ucraniana, fue encontrado el cuerpo de un hombre que había recibido un tiro en la cabeza dentro de su Lamborghini Urus, informó el sábado la Policía del país.

"Esta mañana, las fuerzas del orden descubrieron el cuerpo de un residente local de 32 años con una herida de bala en la cabeza dentro de su coche. Cerca de allí se encontró un arma de fuego registrada", reza el comunicado.

Se ha abierto un proceso penal por homicidio doloso con la calificación adicional de "suicidio". En el lugar del incidente trabajaron equipos de investigación de la comisaría distrital y principal, criminalistas y un perito forense. Actualmente, se está llevando a cabo una investigación preliminar y se están esclareciendo todas las circunstancias del incidente, precisó el organismo.

"Las investigaciones preliminares han establecido que el fallecido era un empresario y bloguero cuyas actividades estaban relacionadas con las criptomonedas. Un día antes de su muerte, el hombre había comunicado a su familia que se encontraba deprimido debido a dificultades económicas y les había enviado un mensaje de despedida", señaló la Policía.

Según medios locales, el fallecido es el empresario de criptomonedas Konstantín Gánich, también conocido como Kostya Kudo. El hombre era director de la Asociación de Comerciantes de Ucrania.

