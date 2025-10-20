Lunes 20 de octubre de 2025
Enfermera venezolana de 94 años recibe la máxima distinción de la Cruz Roja

Recibió la medalla Florence Nightingale, la distinción más alta que otorga el Comité de la Cruz Roja Internacional

Por María Briceño

Enfermera venezolana de 94 años recibe la máxima distinción de la Cruz Roja
Foto: agencia
La enfermera venezolana María Teresa Párima, de 94 años de edad, recibió la medalla Florence Nightingale, la distinción más alta que otorga el Comité de la Cruz Roja Internacional.

Párima lleva 74 años de labor ininterrumpida como profesional de la salud y todavía atiende pacientes en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, ubicado en Caracas.

“Dicen que el tiempo pasa rápido y es cierto, 74 años han volado, pero la alegría de ver a un paciente recuperarse o mejorar a manos de una enfermera que abraza esta condición con honor es un sentimiento que el tiempo no logró desgastar”, expresó Párima en su discurso de recibimiento, publicado por la Cruz Roja Venezolana en su cuenta de Instagram el 18 de octubre.

La enfermera venezolana agradeció la distinción y se la dedicó además a sus compañeros de labores en la Cruz Roja y a aquellas personas que alguna vez la inspiraron en sus primeros pasos en el sector salud.

“Me honra entregar junto al Comité Internacional de la Cruz Roja la más alta distinción que pueda recibir una enfermera en el mundo: la medalla Florence Nightingale. Hoy esa distinción llega a manos de una venezolana extraordinaria, la enfermera María Teresa Párima, quien ha dedicado más de 70 años de servicio ininterrumpido”, destacó Luis Manual Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, durante la ceremonia.

Farías explicó que la medalla no solo honra los años de servicio de la enfermera, sino que reafirma el camino que la institución busca recorrer con la cercanía a la gente y orgullo por el voluntariado.

¿Quién es María Teresa Párima?

La enfermera venezolana María Teresa Párima nació en Onoto, un pueblo del estado Anzoátegui, pero se mudó a Caracas cuando tenía 15 años de edad para culminar sus estudios de secundaria.

La anzoatiguense se formó en la Cruz Roja de Caracas y desde muy joven comenzó a ejercer su carrera de enfermería en el hospital Carlos J. Bello de Caracas.

Como profesional de la salud ha tenido que presenciar momentos históricos en Venezuela, que tuvieron una incidencia importante en el sistema sanitario como la Tragedia de Vargas o la pandemia por covid-19.

Gracias a la amplia trayectoria en el hospital, se ha destacado también como docente y los grupos de estudiantes que se forman en la Cruz Roja la han nombrado madrina en decenas de ocasiones.

“Recordemos que no debemos tirar la toalla, a pesar de las dificultades tenemos que seguir adelante y nunca decir que no al momento de atender a un paciente o de aprender nuevas técnicas”, dijo Párima en una entrevista a La Web de la Salud publicada en 2022.

La Cruz Roja Venezolana ya le había otorgado distintos reconocimientos por su labor, pero la medalla Florence Nightingale significa que la Cruz Roja como institución internacional reconoce la dedicación de esta venezolana como una contribución para el resto del mundo.

