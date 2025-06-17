Enorme erupción del volcán Lewotobi Laki-laki sacude Indonesia

El volcán Lewotobi Laki-laki, ubicado en la isla de Flores, en el centro-sur de Indonesia, registró este martes una fuerte erupción que elevó una densa columna de ceniza hasta 10 kilómetros sobre el cráter.

Ante la intensidad del fenómeno, las autoridades indonesias elevaron el nivel de alerta al máximo (nivel IV) y ampliaron la zona de exclusión a un radio de ocho kilómetros alrededor del cráter.

De acuerdo con la Agencia de Geología de Indonesia, el volcán mostró una actividad volcánica inusualmente alta, con 50 episodios en tan solo dos horas, cifra que supera con creces el promedio diario de entre ocho y diez.

La erupción ocurrió a las 17:35 hora local (09:35 GMT) y generó una nube de ceniza con forma de hongo, visible incluso desde ciudades ubicadas a entre 90 y 150 kilómetros de distancia.

ERUPCIÓN EN INDONESIA | Hace pocos minutos se registró una erupción del volcán Lewotobi Laki-laki en Indonesia.

⌨️ La Voz de Guate / Mily Escobar pic.twitter.com/8nmAuibXSR — La Voz de Guate (@LaVozDeGuateOf) June 17, 2025

Lee también: Una serie de sismos sacude Islandia: posible preludio de erupción volcánica

Noticia al Día con información de MVS Noticias