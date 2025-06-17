Lunes 22 de septiembre de 2025
Enorme erupción del volcán Lewotobi Laki-laki sacude Indonesia

La erupción ocurrió a las 17:35 hora local

Por María Briceño

Enorme erupción del volcán Lewotobi Laki-laki sacude Indonesia
El volcán Lewotobi Laki-laki, ubicado en la isla de Flores, en el centro-sur de Indonesia, registró este martes una fuerte erupción que elevó una densa columna de ceniza hasta 10 kilómetros sobre el cráter.

Ante la intensidad del fenómeno, las autoridades indonesias elevaron el nivel de alerta al máximo (nivel IV) y ampliaron la zona de exclusión a un radio de ocho kilómetros alrededor del cráter.

De acuerdo con la Agencia de Geología de Indonesia, el volcán mostró una actividad volcánica inusualmente alta, con 50 episodios en tan solo dos horas, cifra que supera con creces el promedio diario de entre ocho y diez.

La erupción ocurrió a las 17:35 hora local (09:35 GMT) y generó una nube de ceniza con forma de hongo, visible incluso desde ciudades ubicadas a entre 90 y 150 kilómetros de distancia.

Lee también: Una serie de sismos sacude Islandia: posible preludio de erupción volcánica

Noticia al Día con información de MVS Noticias

