El asesinato de Valeria Márquez ha generado conmoción tras ocurrir durante una transmisión en vivo en TikTok. Según informó la Fiscalía de Jalisco, el caso está siendo investigado como un femicidio, y las autoridades han señalado que se realizarán entrevistas al círculo cercano de la víctima para esclarecer los hechos.

Entre las personas que han captado la atención de los investigadores y de las redes sociales se encuentra Erika, una mujer que trabajaba para Valeria Márquez y que estuvo presente en el momento del ataque.

Valeria mencionó a Erika durante la transmisión en vivo, explicando que esta le había informado sobre un supuesto paquete que debía ser entregado personalmente a la influencer.

En sus palabras, Valeria relató: “Hoy estaba haciendo unas cosillas, y me marca Erika y me dice: ‘Oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’, y yo: ‘Ah, pues llego como en una hora’, y le dijeron que mejor esperaba a que yo llegara porque es ‘algo muy costoso’”.

Poco después de este intercambio, ocurrió el ataque que terminó con la vida de la joven.

Erika, quien también aparece en el video de la transmisión, fue la persona que finalizó el directo tras el asesinato. Su rostro, captado en ese momento, ha circulado ampliamente en redes sociales, donde se ha generado un intenso debate sobre su reacción.

Usuarios han señalado que su expresión no parecía reflejar ni shock ni tristeza por lo sucedido, lo que ha alimentado especulaciones en torno a su posible implicación. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado sospechosos específicos en el caso.

La relación entre Valeria y Erika parece haber sido cercana, según lo que se ha podido observar en redes sociales. Erika había aparecido en transmisiones anteriores junto a la influencer, y Valeria la seguía tanto desde su cuenta personal de Instagram como desde el perfil de su negocio de estética.

Además, en la cuenta de este último, existe un video en el que aparentemente también aparece Erika, lo que refuerza la conexión entre ambas.

Noticia al Día/infobae