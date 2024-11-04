Viernes 22 de agosto de 2025
"Es casi igual al deslave de Vargas": Venezolanos en tragedia de Valencia, España

En medio de la devastación causada por la reciente DANA que ha afectado a la comunidad de Valencia, más de…

Por María Briceño

Foto: agencia
En medio de la devastación causada por la reciente DANA que ha afectado a la comunidad de Valencia, más de 30 mil venezolanos que residen en la comunidad valenciana se encuentran en una situación crítica.

La tragedia ha dejado un saldo de al menos 217 fallecidos y cientos de desaparecidos, y muchos venezolanos han sido severamente impactados con pérdidas materiales.

Humberto Briceño y Jorge de la Rosa, son dos de los venezolanos que han vivido de cerca las consecuencias de esta catástrofe en Paiporta.

Humberto, contó desde la zona afectada, que “el agua llegó a niveles impresionantes, alcanzando hasta 2.10 metros en mi edificio. La gente estaba haciendo su vida cotidiana, sin ninguna alerta temprana que les advirtiera del peligro inminente”.

La falta de una alerta oportuna ha sido un tema recurrente en las conversaciones con los afectados.

Humberto señaló que la alerta llegó después de las 8 de la noche, cuando muchos ya estaban atrapados en sus hogares. “La respuesta de las autoridades fue tardía, y eso ha generado un sentimiento de frustración y desconfianza entre los vecinos”, agregó.

La situación se ha vuelto aún más crítica con la llegada de las lluvias, que sorprendieron a la comunidad en un momento de aparente calma.

“El clima estaba normal, y de repente todo cambió. La gente se relajó, y eso fue un error fatal”, comentó Humberto, quien también expresó su deseo de ayudar a otros venezolanos afectados.

Por su parte, el venezolano Jorge de la Rosa relató como fue afectado con la pérdida de su vehículo con el curso del agua.

«Mi carro fue arrastrado por el río, no tuvimos luz desde el martes hasta ayer que se restableció. Se están instalando postes improvisados de luz led. El venezolano que me está escuchando esto es casi igual al deslave de Vargas».

De la rosa señaló que cuando empezó a llover fuerte se llenó la represa dos veces el mismo día.

«Tenían que dejar salir agua para no romperse porque si se rompía no estuviese contando esto, el agua a que bajó buscando cauce hizo inundaciones en distintas comunidades. El cauce de río acabó con todas las plantas bajas», aseguró.

Los venezolanos lamentaron que la asistencia por parte de las entidades gubernamentales ha sido tardía, comenzando a llegar por grupos a partir del tercer día.

Informaron que quienes se encuentran en la zona están en «estado de sobrevivencia» y denunciaron la falta de alimentos proteicos.

La comunidad venezolana en Valencia se mantiene unida, dispuesta a enfrentar esta adversidad con solidaridad y esperanza y han creado una cuenta para recibir donaciones que permita la asistencia de los afectados.

