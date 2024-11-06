"Esta será la era de oro de EEUU": Primeras palabras de Trump tras declararse ganador de las presidenciales

“Esta será la edad de oro de Estados Unidos".

Con estas palabras, Donald Trump se declaró ganador de la contienda presidencial estadounidense la madrugada de este miércoles desde el estado de Florida, donde compareció ante sus emocionados seguidores.

Asegurados 266 votos del Colegio Electoral (de los 270 necesarios para el triunfo), y luego de ganar estados péndulos claves como Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, el republicano proyecta una clara victoria sobre la demócrata Kamala Harris.

Trump, de 78 años, sería el segundo presidente en la historia en ganar otro mandato después de haber perdido un primer intento de reelección.

Llegará a la Casa Blanca junto al senador de Ohio JD Vance, que sería el próximo vicepresidente de EE.UU.

"Mi movimiento es algo que no se ha visto antes. Es, creo, el movimiento político más grande jamás visto en EE.UU.”, sostuvo Trump rodeado de su familia sobre el escenario.

"Ahora este movimiento va a alcanzar otro nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita sanar", mencionó.

El empresario también dijo que bajo su gobierno atenderá el problema de la migración.

"Vamos a tener que sellar esas fronteras. Queremos que la gente vuelva a entrar, pero tienen que hacerlo legalmente", subrayó.

También agradeció a su familia y a su compañero de fórmula.

Vance, por su parte, dijo que junto a Trump lograrán el más importante "regreso económico".

"No dejaremos de luchar por sus sueños", comentó Vance.

Noticia al Día/Información de BBC Mundo