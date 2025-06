Estados Unidos mantendría conversaciones secretas con Hamás

La administración Trump estaría en conversaciones directas con Hamas sobre la liberación de rehenes estadounidenses retenidos en Gaza y la posibilidad de un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra, dijeron a Axios dos fuentes con conocimiento directo de las discusiones .

Por qué es importante: Las conversaciones, celebradas por el enviado presidencial estadounidense para asuntos de rehenes, Adam Boehler, no tienen precedentes. Estados Unidos nunca antes había tenido un diálogo directo con Hamás , al que designó organización terrorista en 1997.

Entre bastidores: Las reuniones entre Boehler y funcionarios de Hamás tuvieron lugar en Doha en las últimas semanas.

Mientras la administración Trump consultó con Israel sobre la posibilidad de dialogar con Hamás, Israel se enteró de aspectos de las conversaciones a través de otros canales, dijo una fuente.

Las fuentes hablaron con Axios bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir las reuniones sensibles.

Ampliar imagen: Las conversaciones se han centrado en parte en la liberación de los rehenes estadounidenses, algo que está dentro del ámbito de competencias de Boehler como enviado de rehenes.

Pero también se han incluido conversaciones sobre un acuerdo más amplio para liberar a todos los rehenes restantes y alcanzar una tregua a largo plazo, según las fuentes. Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo.

El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, también planeaba viajar a Doha esta semana para reunirse con el primer ministro de Qatar para hablar sobre las negociaciones del alto el fuego, pero canceló el viaje el martes por la noche después de ver que no hubo avances por parte de Hamas, dijo un funcionario estadounidense.

Entre líneas: el enfoque de Trump sobre el conflicto ha sido muy diferente al del presidente Biden, e incluso ha amenazado repetidamente con "pagar el infierno" por Hamás y ha propuesto una "toma de control" de Gaza por parte de Estados Unidos .

Negociar directamente con Hamás —en particular sin la aceptación de Israel— es otro paso que los gobiernos anteriores no han dado.

Situación actual: 59 rehenes siguen retenidos por Hamás en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado la muerte de 35 de ellos. Los servicios de inteligencia israelíes creen que 22 rehenes siguen con vida y se desconoce el estado de otros dos.

Entre los rehenes restantes hay cinco estadounidenses, incluido Edan Alexander, de 21 años, que se cree que está vivo.

El alto el fuego de 42 días que formaba parte de la primera fase del acuerdo de Gaza expiró el sábado después de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo para extenderlo.

Los combates no se han reanudado, pero Israel ha detenido todo el envío de ayuda humanitaria a Gaza, donde aproximadamente 1,9 millones de palestinos (el 90% de la población) han sido desplazados por la guerra y se avecina una hambruna.

Lo que dicen: La Casa Blanca y la Oficina del Primer Ministro israelí no ofrecieron comentarios antes de la publicación.

Noticia al Día/Axios