Martes 21 de octubre de 2025
Internacionales

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Andrés Fernando Tufiño, es uno de los dos sobrevivientes del reciente bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses

Por Ernestina García

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las autoridades ecuatorianas liberaron el lunes 20 de octubre a Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del reciente bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses contra un supuesto «narcosubmarino» en el mar Caribe, el pasado 16 de octubre.

Según confirmó una funcionaria del Gobierno de Ecuador a la agencia AP, la Fiscalía no halló «evidencias ni indicios de que el hombre hubiera cometido algún delito» que permitiera abrir un proceso penal. Tufiño, detenido por la Marina de EEUU y posteriormente deportado a Quito, fue atendido en un hospital y luego quedó en libertad.

El ataque fue parte de una serie de operaciones extrajudiciales impulsadas por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Suramérica.

En el operativo murieron tres personas y sobrevivieron Tufiño y el colombiano Jeison Obando Pérez, a quienes Washington calificó como presuntos traficantes. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron pruebas ni acusaciones formales que respalden esa versión.

La decisión de la justicia ecuatoriana pone en duda la narrativa oficial de la Casa Blanca, que ha justificado las incursiones como acciones defensivas frente a la expansión del narcotráfico.

Organizaciones de derechos humanos en la región advirtieron que estos bombardeos constituyen ejecuciones extrajudiciales, violan por tanto el derecho internacional y representan una nueva fase de militarización de las aguas del Caribe.

Agresión de EEUU en el Caribe

El mandatario estadounidense aseguró tras los ataques informó que de los cuatro tripulantes, dos sobrevivieron y estaban siendo trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, "para su detención y procesamiento".

Desde agosto, Washington mantiene fuerzas navales desplegadas cerca de Venezuela con el argumento de interceptar cargamentos ilegales. Caracas calificó esos operativos como «actos de agresión», y el presidente Nicolás Maduro denunció que su país es víctima de «una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos» para imponer un "gobierno complaciente" y apoderarse de los recursos naturales del país.

Noticia al Día/AP/LA IguanaTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Intensas lluvias generó inundaciones y crecidas de ríos en varios estados de Venezuela

Intensas lluvias generó inundaciones y crecidas de ríos en varios estados de Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Aprende cómo funcionan las apuestas deportivas en vivo con Beton Win

Las apuestas deportivas son otro de los beneficios que te ofrece este casino todo en uno, aparte del casino en…
Internacionales

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse el martes con el emperador de Japón
Al Dia

Tribunal absuelve al expresidente Uribe en los casos de soborno a Carlos Enrique Vélez y alias Diana

El Tribunal Superior de Bogotá hace la lectura de la sentencia en segunda instancia contra el exmandatario
Internacionales

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Fue ejecutado a tiros cerca de su casa alrededor de las 21 horas de la noche del lunes

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025