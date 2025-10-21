Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Las autoridades ecuatorianas liberaron el lunes 20 de octubre a Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del reciente bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses contra un supuesto «narcosubmarino» en el mar Caribe, el pasado 16 de octubre.

Según confirmó una funcionaria del Gobierno de Ecuador a la agencia AP, la Fiscalía no halló «evidencias ni indicios de que el hombre hubiera cometido algún delito» que permitiera abrir un proceso penal. Tufiño, detenido por la Marina de EEUU y posteriormente deportado a Quito, fue atendido en un hospital y luego quedó en libertad.

El ataque fue parte de una serie de operaciones extrajudiciales impulsadas por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Suramérica.

En el operativo murieron tres personas y sobrevivieron Tufiño y el colombiano Jeison Obando Pérez, a quienes Washington calificó como presuntos traficantes. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron pruebas ni acusaciones formales que respalden esa versión.

La decisión de la justicia ecuatoriana pone en duda la narrativa oficial de la Casa Blanca, que ha justificado las incursiones como acciones defensivas frente a la expansión del narcotráfico.

Organizaciones de derechos humanos en la región advirtieron que estos bombardeos constituyen ejecuciones extrajudiciales, violan por tanto el derecho internacional y representan una nueva fase de militarización de las aguas del Caribe.

Agresión de EEUU en el Caribe

El mandatario estadounidense aseguró tras los ataques informó que de los cuatro tripulantes, dos sobrevivieron y estaban siendo trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, "para su detención y procesamiento".

Desde agosto, Washington mantiene fuerzas navales desplegadas cerca de Venezuela con el argumento de interceptar cargamentos ilegales. Caracas calificó esos operativos como «actos de agresión», y el presidente Nicolás Maduro denunció que su país es víctima de «una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos» para imponer un "gobierno complaciente" y apoderarse de los recursos naturales del país.

