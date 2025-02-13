Martes 26 de agosto de 2025
Estos son los nombres de los 53 migrantes enviados a Guantánamo, en su mayoría venezolanos, según EEUU

Hasta el miércoles, el ejército había llevado a Guantánamo a unos 100 migrantes

Por María Briceño

Estos son los nombres de los 53 migrantes enviados a Guantánamo, en su mayoría venezolanos, según EEUU
El diario The New York Times obtuvo una lista de 53 hombres que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enviado desde un centro de detención de migrantes de Texas a un edificio penitenciario de la base militar de la bahía de Guantánamo, Cuba.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha revelado los nombres de los migrantes, pero los ha descrito como ciudadanos venezolanos sobre los que pesa una orden definitiva de expulsión del país.

Al no revelar las identidades, el gobierno ha impedido que sus familiares sepan dónde están recluidos y ha hecho más difíciles los esfuerzos de los abogados que quieren impugnar su detención.

El medio Times ha publicado la lista respetando la gramática de los nombres como figuran ahí. Pero no ha valorado de forma independiente la descripción que hace el gobierno de Donald Trump de los 53 hombres alojados en la prisión, denominada Campo 6, como "extranjeros ilegales de alto riesgo" o miembros de bandas violentas.

El Times ha encontrado listados de 50 de los hombres en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del servicio de migración estadounidense, que permite al público buscar personas por su nombre.

A continuación la lista de los nombres detenidos en Guantánamo:

Acosta Carreno, Yonniel Daniel

Alviares Armas, Jhonatan Alejandro

Azocar-Moreno, Alexandro

Bastidas Paz, Jhoan

Bellorin-Cardiel, Javier Alejandro

Bermudez Gamez, Jose

Briceno-Rojas, Adrian Jose

Cardozo Oliveros, Carlos

Castillo Rivera, Luis Alberto

Ceballos-Jemenez, Kleiber Eduardo

Chirino Torres, Jonathan

Chirinos Rodriguez, Edixon Leonel

Duarte-Marin, Allinzon

Duran-Arape, Mayfreed

Escalona Hernandez, Jefferson *

Esteira Medina, Misael Jose

Gomez Lugo, Tilso Ramon

Guerrero Mejias, Bryan Sleydher

Guevara-Varguillas, Sergio Gabriel

Guilarte, Oswal Yonaiker

Liendo-Liendo, Endry Jose

Lindado Mazo, Ricardo Jose

Marquez Sanchez, Jesus David

Medina Andrade, Jose Gregario

Mendez Canas, Freddy Javier

Mendez Ramos, Jesus Enrique

Montes Fernandez, Franyer

Mundaray-Salazar, Argelis Jose

Orelanna, Deiby Jose *

Oviedo-Hurtado, Brayan Alberto

Palma-Osorio, Carlos David

Paredes Salazar, Jose Alejandro

Prado Pirona, Jesus

Purroy Roldan, Yoiner Jose

Quintero Quintero, Yohanderson

Rios Salas, Luis Alberto

Rivas-Rivas, Lorwis Jose

Rivero Pinero, Brayan

Rodriguez Diaz, Kevin

Rodriguez Fermin, Rafael

Rojas Pena, Junior

Sanchez Vasquez, Junior

Sandovalascanio, Anthony Yosmar

Santana-Jara, Andres

Simancas Rodriguez, Jose

Sulbaran D’Avila, Erick Johan

Tiberio-Pacheco, Julio

Uvieda Machado, Alexis

Uzcategui Uzcaegui, Diuvar *

Velazquez-Penaloza, Julio Jose

Villasana Villegas, Douglas Jesus

Wullians Oropeza, Daimer

Yanes-González, Ali Jose

Tres de los nombres, marcados con asteriscos, no aparecían en el sistema de localización, que requiere una ortografía exacta.

Lee también: De San Jacinto pa’ Guantánamo: Madre asegura que su hijo no pertenece a ninguna banda criminal

Noticia al Día con información de The New York Times

