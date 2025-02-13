Estos son los nombres de los 53 migrantes enviados a Guantánamo, en su mayoría venezolanos, según EEUU

El diario The New York Times obtuvo una lista de 53 hombres que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enviado desde un centro de detención de migrantes de Texas a un edificio penitenciario de la base militar de la bahía de Guantánamo, Cuba.
Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha revelado los nombres de los migrantes, pero los ha descrito como ciudadanos venezolanos sobre los que pesa una orden definitiva de expulsión del país.
Al no revelar las identidades, el gobierno ha impedido que sus familiares sepan dónde están recluidos y ha hecho más difíciles los esfuerzos de los abogados que quieren impugnar su detención.
El medio Times ha publicado la lista respetando la gramática de los nombres como figuran ahí. Pero no ha valorado de forma independiente la descripción que hace el gobierno de Donald Trump de los 53 hombres alojados en la prisión, denominada Campo 6, como "extranjeros ilegales de alto riesgo" o miembros de bandas violentas.
El Times ha encontrado listados de 50 de los hombres en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del servicio de migración estadounidense, que permite al público buscar personas por su nombre.
A continuación la lista de los nombres detenidos en Guantánamo:
Acosta Carreno, Yonniel Daniel
Alviares Armas, Jhonatan Alejandro
Azocar-Moreno, Alexandro
Bastidas Paz, Jhoan
Bellorin-Cardiel, Javier Alejandro
Bermudez Gamez, Jose
Briceno-Rojas, Adrian Jose
Cardozo Oliveros, Carlos
Castillo Rivera, Luis Alberto
Ceballos-Jemenez, Kleiber Eduardo
Chirino Torres, Jonathan
Chirinos Rodriguez, Edixon Leonel
Duarte-Marin, Allinzon
Duran-Arape, Mayfreed
Escalona Hernandez, Jefferson *
Esteira Medina, Misael Jose
Gomez Lugo, Tilso Ramon
Guerrero Mejias, Bryan Sleydher
Guevara-Varguillas, Sergio Gabriel
Guilarte, Oswal Yonaiker
Liendo-Liendo, Endry Jose
Lindado Mazo, Ricardo Jose
Marquez Sanchez, Jesus David
Medina Andrade, Jose Gregario
Mendez Canas, Freddy Javier
Mendez Ramos, Jesus Enrique
Montes Fernandez, Franyer
Mundaray-Salazar, Argelis Jose
Orelanna, Deiby Jose *
Oviedo-Hurtado, Brayan Alberto
Palma-Osorio, Carlos David
Paredes Salazar, Jose Alejandro
Prado Pirona, Jesus
Purroy Roldan, Yoiner Jose
Quintero Quintero, Yohanderson
Rios Salas, Luis Alberto
Rivas-Rivas, Lorwis Jose
Rivero Pinero, Brayan
Rodriguez Diaz, Kevin
Rodriguez Fermin, Rafael
Rojas Pena, Junior
Sanchez Vasquez, Junior
Sandovalascanio, Anthony Yosmar
Santana-Jara, Andres
Simancas Rodriguez, Jose
Sulbaran D’Avila, Erick Johan
Tiberio-Pacheco, Julio
Uvieda Machado, Alexis
Uzcategui Uzcaegui, Diuvar *
Velazquez-Penaloza, Julio Jose
Villasana Villegas, Douglas Jesus
Wullians Oropeza, Daimer
Yanes-González, Ali Jose
Tres de los nombres, marcados con asteriscos, no aparecían en el sistema de localización, que requiere una ortografía exacta.
Noticia al Día con información de The New York Times