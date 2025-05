Estudiante venezolano de Harvard teme por su futuro: "Lo que está en juego es la libertad académica de una institución"

Para Julio Daly, un venezolano de 29 años, estudiar en Harvard parecía un sueño inalcanzable, pero gracias a su esfuerzo de muchos años lo logró.

Ahora, debido a la reciente decisión del gobierno de Trump de impedirle a la universidad inscribir estudiantes extranjeros, es incierto si va a poder terminar sus estudios de maestría en Teología.

La noticia que anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el jueves lo tomó por sorpresa. Se enteró por la prensa estando en su casa, y no recibió ninguna comunicación de parte de Harvard sino hasta el día siguiente.

Harvard ha dicho que los estudiantes extranjeros como Julio contribuyen "inmensurablemente" a su misión. Foto: RRSS Julio Daly

Julio tiene una visa de estudiante. El efecto de la medida para él, si llega a concretarse, es que tendría que cambiarse de universidad o irse del país.

Este viernes, sin embargo, una jueza federal bloqueó temporalmente la decisión, así que por lo pronto él y miles de estudiantes más quedaron en un limbo.

En un correo que recibió Julio este viernes, el presidente de Harvard, Alan Garber, anunció la decisión de la universidad de demandar al gobierno de Trump y expresó su apoyo a la comunidad de estudiantes extranjeros.

Julio apoya la demanda, a pesar de que, si la universidad no cede a los reclamos del gobierno, podría verse perjudicado personalmente.

"Lo que está en juego es la libertad académica de una institución en una democracia", dice. "Por mi experiencia como venezolano, creo es una línea que no se debe cruzar".

Harvard, por su parte, ha dicho que está "plenamente comprometida con mantener [su] capacidad para acoger estudiantes y académicos internacionales".

Como Julio, hay unos 6 mil 800 estudiantes internacionales en Harvard. Representan el 27 % del total y provienen de más de 140 países, según datos de la universidad.

Miedo y autocensura

Julio quiso entrar a Harvard porque quería rodearse de la excelencia académica que caracteriza a la universidad más antigua y prestigiosa de EEUU.

Además, encontró en la Facultad de Teología un espacio que le permitía abordar académicamente ciertas preguntas que tenía sobre su país, Venezuela.

Julio dice que estudiar en Harvard ha sido todo un reto: "es una experiencia que te pone al límite".

Lo que no esperaba era tenerse que enfrentar al miedo y la incertidumbre que ha provocado en los estudiantes la reciente escalada de tensiones entre Harvard y la Casa Blanca.

Julio relata que, en los últimos meses, la universidad les ha dado indicaciones a los estudiantes extranjeros de qué hacer en caso de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los interpele, y les ha recomendado no viajar fuera del país.

Además, dice, "hay bastante autocensura". Es decir, muchos estudiantes están evitando decir y hacer cosas que puedan ser usadas en su contra.

"Ya yo no digo ciertas palabras en público. Soy muy consciente del lugar donde estoy y las cosas que puedo decir en cada lugar. Pienso dos veces si escribir artículos con mi nombre, y de hecho no lo he hecho, porque estoy genuinamente preocupado", detalla.

A la vez, Julio apoya la postura que ha tomado la universidad de resistir a las demandas de Trump, que incluyen cambiar las prácticas de admisión y contratación para "combatir el antisemitismo en el campus".

"Así me afecte a mí, yo creo que la universidad no debe ceder ante las presiones del gobierno", afirma. "En ese sentido, me alegra la reacción que está teniendo la universidad".

En consonancia con lo que piensa Julio, el presidente de Harvard ha dicho que las medidas del gobierno Trump son una retaliación "por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica".

Un futuro sin un destino claro

Para Julio, la situación que vive tiene un peso particular considerando su origen venezolano.

"En Venezuela no pude tener una vida estable que me permitiera desarrollarme, y ahora esa estabilidad está en riesgo también acá", dice.

Él afirma que su capacidad de hacer planes a futuro se ha visto afectada, al punto que se está cuestionando si quiere buscar la forma de quedarse en EEUU, como lo había planeado.

"Parece que el enemigo de esta administración son los extranjeros, o sea las personas como yo", señala.

"Eso me genera la pregunta de, bueno, y entonces a dónde voy, porque Venezuela no es una opción; esta al parecer tampoco"

Por ahora, está esperando que se aclare qué va a pasar y tratando de mantener la calma.

No ha tenido mucho tiempo para pensar qué haría si definitivamente tiene que interrumpir sus estudios en Harvard, pero dice que intentaría pasarse a MIT (el Instituto Tecnológico de Massachusets, que según varios rankings internacionales es la mejor universidad del mundo).

"Pero igual me preocupa, porque puede que sean los siguientes", dice refiriéndose a que Trump podría atacar también a esa institución.

Las preocupaciones de Julio son compartidas por la comunidad de estudiantes extranjeros que lo rodea, dice. "Hay mucho miedo no solo por la situación y lo que implica para nosotros en el largo plazo, sino por el estado del país".

"Siendo de Venezuela, siento un llamado a alzar mi voz en contra del deterioro de la democracia", concluye mientras sigue esperando que se decante una noticia que podría implicar que su sueño de graduarse de la prestigiosa universidad de Harvard se vea truncado.

Lee también: Juez bloquea temporalmente revocación de permiso para inscribir estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard

Noticia al Día/Con información de BBC News Mundo