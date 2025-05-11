Estudiantes de academia católica participan en "cónclave simbólico"

La Academia Católica Our Lady of Carmel en Lakeview se transformó en la Ciudad del Vaticano después de que los estudiantes participaron en un “cónclave” simbólico.

Los niños contaron con todo el protocolo, vestimenta y hasta humo blanco, haciendo cada paso que se realiza en el cónclave para elegir al nuevo Papa.

Una columna de humo blanco que salía de una pipa por una ventana anunció la noticia a toda la escuela.

Asimismo, el "nuevo Papa" se asomó a otra ventana y saludó a una multitud de jóvenes que lo vitoreaban efusivamente, igual que el verdadero Papa en la Plaza de San Pedro.

