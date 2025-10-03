Jueves 02 de octubre de 2025
Internacionales

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Las banderas palestinas acompañaron a los manifestantes, que pidieron el fin del "asedio" de Israel a la Franja de Gaza

Por Christian Coronel

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla
Miles de personas se manifestaron este jueves 2 de octubre en distintas ciudades europeas, como Madrid, Roma o Bruselas, para protestar contra la intercepción de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, llevada a cabo por Israel en aguas internacionales.

Las banderas palestinas acompañaron a los manifestantes, que pidieron el fin del "asedio" de Israel a la Franja de Gaza y clamaron contra la intercepción por parte del ejército israelí de los 43 barcos que engrosaban la Global Sumud Flotilla.

Esto después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Global Sumud Flotilla se encuentra ya casi completamente desarticulada pues, de sus 500 integrantes, más del 90 % están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

Noticia al Día / AFP

Cultura

¿Qué soy?: El cortometraje que representará al Zulia en el sexto Festival Internacional de Cine 7 Segundos a celebrarse en Argentina

Tres talentosos estudiantes marabinos pertenecientes a la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de La Universidad del Zulia (LUZ), participarán en la sexta edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos "7SIFF" con el cortometraje ¿Qué soy?, que relata la historia de un joven en condición de calle.
Internacionales

Putin promete responder a militarización de Europa

El dirigente ruso acusó además a Europa de impedir una solución a la guerra en Ucrania y de llevar a cabo "una escalada permanente" del conflicto
Al Dia

Asciende a 72 la cifra de muertos y 300 heridos por el terremoto en Filipinas, según autoridades

El terremoto fue de magnitud 6,9 en la noche del martes.
Internacionales

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La policía británica confirmó la detención de dos personas


