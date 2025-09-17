Miércoles 17 de septiembre de 2025
Internacionales

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

El defensor de Brueckner niega cualquier vínculo de su cliente con la desaparición de la niña británica.

Por Pasante1

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann
Imagenes: laSexta y The New York Times
A pesar de terminar su condena, el pasaporte Christian Brueckner fue anulado, está bajo vigilancia con un dispositivo electrónico, y debe establecer una residencia fija que no puede abandonar sin autorización.

Señalado como sospechoso principal en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007, Christian Brueckner quedó en libertad este miércoles tras cumplir una condena de siete años en una cárcel alemana por un delito sexual no relacionado con el caso.

Brueckner de 49 años, fue puesto como sospechoso en 2020 por los fiscales alemanes, mientras ya cumplía condena por abusar sexualmente de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, mismo sitio donde desapareció Madeleine.

Según informa Der Spiegel, tras su liberación su pasaporte fue revocado, y está siendo vigilado con un dispositivo electrónico, y debe buscar un sitio donde residir y del que no puede salir sin autorización.

"Es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa, con acceso constante a él”, “Es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa, con acceso constante a él", expresó el abogado Philip Marquot a la publicación alemana.

El defensor de Brueckner niega cualquier vínculo de su cliente con la desaparición de la niña británica. Sin embargo, el hombre tiene antecedentes de abusos a menores y tráfico de drogas, incluida la violación por la que fue condenado en Portugal.

Las policías de Reino Unido, Alemania y Portugal lo señalan como el principal sospechoso, pero no han hallado pruebas concluyentes que lo relacionen con el caso. En junio, equipos luso-alemanes realizaron excavaciones durante cuatro días en el Algarve en busca de indicios.

Las autoridades británicas corroboraron el lunes que Brueckner, recluido en la cárcel de Sehnde, en el norte de Alemania, no quiso ser interrogado sobre la desaparición de Madeleine. Pese a ello, señalaron que continuarán explorando cualquier línea de investigación viable.

Madeleine McCann desapareció a los tres años de edad de su habitación en un complejo de vacaciones de Algarve mientras sus padres cenaban a escasos metros. Brueckner residió entre 1995 y 2007, periodo en el que, según documentos judiciales citados por Reuters, en los que hizo acto de robo en hoteles y apartamentos turísticos.

Los padres de Madeleine, quien actualmente tendría 22 años, mantienen activa la búsqueda y todos los años emiten un mensaje con motivo del aniversario de su desaparición.

"La amamos profundamente y la extrañamos más allá de lo que las palabras pueden expresar", redactaron recientemente en su sitio web.

Noticia al Día/Diego Casanova (Pasante)/ Con información de El Mundo de España

