Miércoles 01 de octubre de 2025
Internacionales

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que no hubo víctimas por el derrumbe

Por Ernestina García

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos
Una explosión de gas en un edificio de apartamentos de 17 pisos del conducto del incinerador este miércoles por la mañana. El resto de la estructura permaneció estable y no se reportaron daños en los apartamentos ni heridos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que no hubo víctimas por el derrumbe parcial este miércoles de un edificio de viviendas públicas de veinte pisos en el distrito neoyorquino del Bronx, pero que continúan las restricciones a su alrededor para garantizar la seguridad de la zona.

«Somos extremadamente afortunados, en este momento no tenemos pérdidas de vidas ni heridos», indicó el regidor en una rueda de prensa junto a varias autoridades locales, concejales y la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

De acuerdo con el jefe de Bomberos, Robert Tucker, se cree que hubo una explosión, poco después de las 08.00 hora local (12.00 GMT), en el conducto de ventilación conectado a la caldera que provee el agua caliente y calefacción al edificio para la época invernal.

En estos momentos, se investiga la causa de esa explosión. «Creemos que ahí ocurrió la explosión, pero eso lo decidirán nuestros bomberos y el Departamento de Policía», indicó Tucker.

Los bomberos usaron drones y perros para asegurarse de que nadie quedó bajo los escombros.

La explosión afectó los apartamentos ubicados en dos bloques del edificio y, aunque el resto de los residentes pueden volver a sus hogares, están siendo inspeccionados y el suministro de gas ha quedado cortado.

Imágenes del incidente muestran escombros y, de acuerdo con algunos medios, la explosión arrojó aparatos de aire acondicionado y ladrillos hacia otros edificios del complejo de apartamentos.

Trascendió en la conferencia de prensa que el edificio tiene varias irregularidades reportadas pero se desconoce si están vinculadas con la explosión, por lo que el comisionado del Departamento de Edificios, James Oddo, pidió cautela y que no se saquen conclusiones precipitadas.

El complejo afectado es parte de una red de 11 edificios de viviendas públicas para gente de escasos recursos, donde en total residen 3.600 personas.

Noticia al Día/EFE/

