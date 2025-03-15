Jueves 25 de septiembre de 2025
Internacionales

Explosión deja al menos cinco muertos en el oeste de Siria

Una residente de la ciudad explicó a que escuchó una "explosión fuerte" y añadió que "se dirigió al lugar y encontró un edificio completamente destruido"

Por Christian Coronel

Explosión deja al menos cinco muertos en el oeste de Siria
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos cinco personas murieron este sábado y otras catorce resultaron heridas por una explosión de origen desconocido, posiblemente causada por munición almacenada, ocurrida en la ciudad mediterránea de Latakia, en el oeste de Siria, donde recientemente hubo una serie de enfrentamientos y masacres que, según activistas, dejaron más de 1.200 personas fallecidas.

"El número de muertos por la explosión de remanentes de guerra en el barrio de Rimal, en el sur de Latakia, ha aumentado a cinco civiles, entre ellos una mujer y un niño, y tres víctimas no identificadas", según el grupo de rescatistas conocido como los cascos blancos.

Indicaron también que "catorce civiles resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, incluidos cuatro niños", mientras los equipos de rescatistas prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate, y "recuperan a las personas atrapadas bajo los escombros de los edificios residenciales destruidos".

Una residente de la ciudad, Ward Jamul, de 32 años, explicó a la agencia de noticias AFP que escuchó una "explosión fuerte" y añadió que "se dirigió al lugar y encontró un edificio completamente destruido".

Dijo que a la zona había llegado personal de defensa civil y ambulancias, y que "un gran número de personas que se habían reunido para socorrer a las personas atrapadas bajo los escombros".

Este incidente se produce una semana después de que Latakia sufriera su peor ola de violencia en años, cuando remanentes del régimen del derrocado Bashar al Asad iniciaron una serie de ataques contra unidades de seguridad de la nueva administración.

Esto causó una respuesta por parte de fuerzas aliadas al nuevo gobierno sirio, que hicieron "ejecuciones" y "asesinatos a sangre fría" contra civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Lee también: Siria: enfrentamientos mortales entre fuerzas de seguridad y partidarios de Bashar al-Assad

Noticia al Dia / DW

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Al Dia

Choque de bandas rivales provoca brutal matanza en cárcel de Ecuador: Al menos 17 presos murieron

Todo comenzó en la madrugada con ráfagas de disparos y gritos provenientes del interior
Internacionales

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump ya había anunciado el ‘troleo’ al veterano político demócrata a principios de septiembre
Internacionales

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

El presidente Javier Milei desarrollará este miércoles una intensa agenda internacional en Nueva York, donde primero se dirigió a la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025