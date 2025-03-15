Explosión deja al menos cinco muertos en el oeste de Siria

Al menos cinco personas murieron este sábado y otras catorce resultaron heridas por una explosión de origen desconocido, posiblemente causada por munición almacenada, ocurrida en la ciudad mediterránea de Latakia, en el oeste de Siria, donde recientemente hubo una serie de enfrentamientos y masacres que, según activistas, dejaron más de 1.200 personas fallecidas.

"El número de muertos por la explosión de remanentes de guerra en el barrio de Rimal, en el sur de Latakia, ha aumentado a cinco civiles, entre ellos una mujer y un niño, y tres víctimas no identificadas", según el grupo de rescatistas conocido como los cascos blancos.

Indicaron también que "catorce civiles resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, incluidos cuatro niños", mientras los equipos de rescatistas prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate, y "recuperan a las personas atrapadas bajo los escombros de los edificios residenciales destruidos".

Una residente de la ciudad, Ward Jamul, de 32 años, explicó a la agencia de noticias AFP que escuchó una "explosión fuerte" y añadió que "se dirigió al lugar y encontró un edificio completamente destruido".

Dijo que a la zona había llegado personal de defensa civil y ambulancias, y que "un gran número de personas que se habían reunido para socorrer a las personas atrapadas bajo los escombros".

Este incidente se produce una semana después de que Latakia sufriera su peor ola de violencia en años, cuando remanentes del régimen del derrocado Bashar al Asad iniciaron una serie de ataques contra unidades de seguridad de la nueva administración.

Esto causó una respuesta por parte de fuerzas aliadas al nuevo gobierno sirio, que hicieron "ejecuciones" y "asesinatos a sangre fría" contra civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Noticia al Dia / DW