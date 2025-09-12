Una fuerte explosión sacudió el campus de la Universidad Nacional de Colombia, en la tarde de este 11 de septiembre de 2025, en medio de disturbios entre encapuchados y las autoridades. El incidente, que ocurrió en el edificio de Sociología, dejó una persona gravemente herida y forzó la evacuación total del recinto.

La detonación se registró poco después de las 6:00 pm y fue el motivo principal para que la Alcaldía de Bogotá declarara la alerta roja, enviando una notificación urgente a todos los correos institucionales de la casa de estudios. El mensaje instruía la evacuación inmediata del campus, al no haber "garantías para el desarrollo de las actividades académicas".

La situación se tornó más tensa cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones, lo que provocó una escalada en los enfrentamientos con la policía antidisturbios. Las autoridades han reforzado la presencia en la zona para intentar restablecer el orden.

Equipos de emergencia, incluyendo ambulancias y personal de rescate, se han desplazado al lugar para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños. Hasta el momento, solo se ha confirmado una persona en estado grave.

Mientras tanto, los disturbios se extendieron rápidamente a las áreas aledañas a la universidad. Individuos encapuchados se enfrentaron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y causaron daños materiales, incluyendo la destrucción de las rejas de una estación de TransMilenio.

Además, se reportaron actos de intimidación contra transeúntes en la zona, lo que incrementó la tensión y la preocupación por la seguridad pública. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables de estos hechos violentos y determinar si el ataque fue resultado de una acción planificada por alguna organización.

Noticia Al Dia / Arelys Munda