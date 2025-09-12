Jueves 11 de septiembre de 2025
Internacionales

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

El estallido en el edificio de Sociología fue el detonante de un caos que escaló rápidamente. La emergencia obligó a evacuar el campus, y la tensión se disparó cuando un grupo de encapuchados aprovechó la situación para tomar el control de las instalaciones.

Por Arelys Munda

Una fuerte explosión sacudió el campus de la Universidad Nacional de Colombia, en la tarde de este 11 de septiembre de 2025, en medio de disturbios entre encapuchados y las autoridades. El incidente, que ocurrió en el edificio de Sociología, dejó una persona gravemente herida y forzó la evacuación total del recinto.

La detonación se registró poco después de las 6:00 pm y fue el motivo principal para que la Alcaldía de Bogotá declarara la alerta roja, enviando una notificación urgente a todos los correos institucionales de la casa de estudios. El mensaje instruía la evacuación inmediata del campus, al no haber "garantías para el desarrollo de las actividades académicas".

La situación se tornó más tensa cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones, lo que provocó una escalada en los enfrentamientos con la policía antidisturbios. Las autoridades han reforzado la presencia en la zona para intentar restablecer el orden.

Equipos de emergencia, incluyendo ambulancias y personal de rescate, se han desplazado al lugar para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños. Hasta el momento, solo se ha confirmado una persona en estado grave.

Mientras tanto, los disturbios se extendieron rápidamente a las áreas aledañas a la universidad. Individuos encapuchados se enfrentaron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y causaron daños materiales, incluyendo la destrucción de las rejas de una estación de TransMilenio.

Además, se reportaron actos de intimidación contra transeúntes en la zona, lo que incrementó la tensión y la preocupación por la seguridad pública. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables de estos hechos violentos y determinar si el ataque fue resultado de una acción planificada por alguna organización.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Noticias Relacionadas

Zulia

Trágico accidente en Cachamana, Machiques de Perijá: Deja un muerto y dos heridos

Cinco personas se vieron involucradas en un accidente vehicular el pasado miércoles 10 de septiembre. La camioneta Dodge Ram blanca en la que viajaban perdió el control en la zona de Cachamana, parroquia Río Negro de Machiques de Perijá, lo que provocó el fatal suceso.
Internacionales

Al menos ocho muertos por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

"Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos", afirmó Brugada en una rueda de prensa para actualizar la información sobre el trágico accidente
Internacionales

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Cármen Lúcia Antunes, uno de los cinco magistrados que integran la sala, dio el tercer voto a favor de una condena al respaldar los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático
Internacionales

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Las imágenes muestran a una persona con jeans oscuros, una camisa de manga larga negra, una gorra negra y gafas de sol


