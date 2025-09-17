Expresidente Jair Bolsonaro es hospitalizado tras presentar una nueva crisis de salud

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado este martes 16 de septiembre a un hospital en Brasilia luego de sufrir un episodio de malestar mientras cumplía prisión domiciliaria, informaron fuentes familiares.

Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, explicó a través de la red social X que el exmandatario experimentó “una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”, lo que motivó su ingreso hospitalario por tratarse de una emergencia.

El traslado se realizó bajo acompañamiento de los agentes que vigilan su arresto domiciliario.

Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo de Brasil, acusado de supuestamente intentar un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde agosto, cumple prisión domiciliaria en su residencia de la capital brasileña, a la espera de que la corte resuelva las apelaciones presentadas por su defensa y por otros exfuncionarios condenados en el mismo proceso.

"Problemas de salud"

En los últimos meses, el exmandatario ha reportado problemas de salud que, según sus abogados, le impidieron asistir a varias sesiones judiciales. El domingo pasado se sometió a una cirugía menor programada para tratar lesiones en la piel.

Algunos de sus padecimientos se remontan al ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, el cual le dejó secuelas en la zona abdominal y ha requerido múltiples intervenciones médicas desde entonces.

Noticia al Día/Información de Diario Las Américas