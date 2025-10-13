Lunes 13 de octubre de 2025
Expulsan a dos diputados del parlamento israelí por boicotear a Trump

Ambos portaban pancartas con el texto "Reconoced Palestina"

Por María Briceño

Expulsan a dos diputados del parlamento israelí por boicotear a Trump
Foto: agencia
La seguridad de la Knéset (el Parlamento de Israel) sacó de la sala de plenos a los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, ambos de la coalición árabe-judía Hadash Taal, tras lanzarse al centro de la sala entre gritos durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la retransmisión en directo se observó especialmente a Cassif, el único judío de la formación y de principios comunistas, siendo arrastrado por los equipos de seguridad fuera de la sala.

También sacaron del pleno a Ayman Odeh, palestino y líder del partido.

Ambos portaban pancartas con el texto "Reconoced Palestina", según confirmó el propio Cassif en la red social X.

"No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción solo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel", escribió el político en su perfil de X.

"¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!", sentenció.

Tras detener durante instantes el discurso de Trump con sus gritos y ser expulsados por los equipos de seguridad, el magnate americano bromeó sobre lo sucedido. "Ha sido muy eficiente", comentó, despertando las risas de los otros parlamentarios.

"Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", escribió Odeh por su parte en X.

Acompañando su texto con una fotografía sosteniendo el mismo cartel que portaba Cassif, el político árabe apuntó: "Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí".

Lee también: Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

Noticia al Día/Información de EFE

