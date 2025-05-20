Extienden restricción aérea entre Aruba y Venezuela por cuatro meses más

La frontera aérea con Venezuela permanecerá cerrada por cuatro meses más, asó lo dio a conocer el primer ministro de Aruba, Mike Eman.

De acuerdo a la información publicada por 24Ora, la medida responde a preocupacionnes planteadas por el Reino de los Países Bajos, que has destacado la inestabilidad global derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia como un factor clave en la decisión.

"Esta no es una decisión que Aruba pueda tomar de forma independiente. Debemos tener en cuenta la postura del gobierno neerlandés, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales", declaró Eman.

Enfatizó que el diálogo con el gobierno holandés continúa abierto para determinar el momento adecuado para reabrir la frontera aérea con Venezuela, pues la frontera marítima ya se encuentra operativa.

Según el primer ministro, la embajada de los Países Bajos en Venezuela aún no está completamente preparada para tramitar las visas, un requisito previo a la reapertura de la frontera aérea.

Noticia al Día con información de Unión Radio