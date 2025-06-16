Extremadamente crítica: Fundación Santa Fe alerta con nuevo parte médico de Miguel Uribe

A las 3:40 p. m. de este lunes 16 de junio, el equipo médico que atiende a Miguel Uribe Turbay publicó un nuevo parte sobre su estado de salud tras la cirugía de urgencia que se le practicó esta mañana por un sangrado cerebral agudo.

“El paciente Miguel Uribe Turbay salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”, detalló la Fundación Santa Fe.

Los profesionales que atienden al senador y precandidato del Centro Democrático agregaron que su condición “es de la máxima gravedad”, por lo que continuará su monitoreo continúo con un pronóstico reservado.

¿Cómo está Miguel Uribe luego de cirugías?

Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico desde que fue herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un evento político en Bogotá, por lo cual ha sido sometido a varias cirugías, la última de ellas esta madrugada.

Pulzo consultó al médico neurocirujano de trauma Andrés M. Rubiano, miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, para conocer cuál es el panorama teniendo en cuenta los más recientes partes médicos del senador.

Según el especialista, “una de las más frecuentes [complicaciones] es la alteración en la coagulación por la liberación de sustancias en el tejido cerebral tras el impacto de proyectil de bala en el cerebro”.

“En este caso particular, y teniendo en cuenta que la lesión cerebral ya había superado su fase inicial de inflamación aguda, lo más probable es que se haya presentado un problema de coagulación que derivó en una hemorragia asociada a este problema. Lo que dice el comunicado es que se presentó un sangrado dentro del cerebro y que tuvo que ser llevado de urgencia para detener este sangrado”, aseguró el especialista a este medio.

Sobre el pronóstico de Uribe Turbay, el especialista explicó: “Durante la primera semana el riesgo de vida era alto por la inflamación del cerebro, por eso se retiró parte del cráneo para aliviar la presión. En condiciones normales, en la segunda semana se intenta reducir la sedación para evaluar la respuesta neurológica del paciente, pero este nuevo sangrado que se presentó puede prolongar el proceso”.

Las autoridades han capturado a tres personas por su presunta participación en el ataque contra Uribe Turbay, entre ellas el autor material, un menor de 14 años, y dos adultos identificados como Carlos Eduardo Mora González, detenido en Bogotá, y Katerine Andrea Martínez, detenida en Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur del país.

Noticia al Día / El Pulso