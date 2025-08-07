Fallece bajo custodia en EEUU el animador venezolano  Luis Manuel Rivas Velásquez, generando denuncias por presunto maltrato

Luis Manuel Rivas Velásquez, reconocido animador y especialista en eventos automotrices, conocido como Luis Frío, falleció a los 29 años mientras se encontraba detenido en un centro para migrantes en Estados Unidos. Su muerte ha generado una fuerte reacción de indignación entre familiares, allegados y defensores de derechos humanos.

El hecho ocurrió en la prisión de alta seguridad conocida como “Alcatraz Alligator”, una instalación creada durante el mandato del presidente Donald Trump, que ha sido objeto de reiteradas críticas por su trato hacia migrantes, especialmente latinoamericanos.

De acuerdo con denuncias públicas realizadas por su pareja, Rivas había solicitado voluntariamente su deportación. Sin embargo, fue retenido en el centro de detención, donde habría sido sometido a condiciones extremadamente duras. Se reporta que presentó síntomas como fiebre y dolor en el pecho, sin recibir la atención médica necesaria, lo que agravó su estado de salud.

Las condiciones dentro del recinto fueron descritas como inhumanas: alimentación irregular, atención médica deficiente y un ambiente que deterioró rápidamente su bienestar físico y emocional.

Organizaciones defensoras de derechos humanos se han sumado al llamado de justicia, exigiendo una investigación profunda sobre lo ocurrido y sobre el funcionamiento del centro de detención. El caso ha vuelto a poner en el foco público las denuncias contra “Alcatraz Alligator”, señalado por incumplir protocolos básicos de protección a la vida de los migrantes.

