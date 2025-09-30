Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

La influencer venezolana, Paola Caldera, falleció a los 30 a causa de una Leucemia, según informaron sus familiares a través de una misiva en sus redes sociales.

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”, escribieron.

En su misiva, indicaron que “la leucemia” fue la que “apagó su presencia física” y aseguraron que la enfermedad “jamás” borrará “la huella” que ella dejó en sus corazones.

“Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañan. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos, reina”, concluyeron.

La creadora de contenido procreó a dos hijos; Eduardo, Juan y Alessandro, de 8 y 3 años, a quienes solía mostrar en sus redes sociales.

De hecho, en el último tiktok que colgó, los muestra festejando a su lado su cumpleaños durante una reunión íntima.

Paola Caldera documentó su batalla contra la leucemia

El 31 de diciembre de 2024, Paola Caldera conmocionó a sus admiradores al destapar que estaba enferma y luchando por recuperarse.

“Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iba y venía (pensando que era a causa de mi período) muy insoportable, fui al médico y me diagnosticó leucemia”, anotó en una publicación.

“En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón, yo solo pensaba que tenía que soportar todo para poder vivir”, agregó.

“¡Aquí estamos, enfrentando los retos de Dios, estamos bien y seguiremos así!”, indicó, “no dejen de orar por mí”.

En los siguientes nueve meses, ella documentó su tratamiento, incluso estando en el hospital. En junio, externó que regresaba a casa luego de estar internada por “bastante tiempo”.

Noticia al Día/Información de Univisión